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Как сделать идеальную планку для похудения и прочности мышц: подробная инструкция

Чем полезна планка и как правильно ее выполнять (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Для похудения и крепости мышц спины, ног и рук врачи советуют делать планку. Это простое упражнение, но оно имеет очень много преимуществ для организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Как правильно выполнять планку

  • станьте в планку, разместив руки прямо под плечами, чуть шире ширины плеч

  • напрягите мышцы ягодиц и квадрицепсов, чтобы сохранить равное положение тела

  • укрепляет не только мышцы живота, но и поясницу, спину, руки, ноги и ягодицы
  • помогает снять напряжение с уставшей спины, что очень важно для офисных работников
  • ускоряет метаболизм, в результате чего вы сжигаете больше калорий
  • безопасна для суставов и позвоночника
  • положительно сказывается на органах брюшной полости
  • придает бодрости и стабилизирует эмоциональное состояние

Виды планок

Обычная планка

Ранее мы сообщали о 7 тренажерах в спортзале для роста мышц и увеличения силы.

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