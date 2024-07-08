Как снизить высокое давление и какие препараты опасны: врач рассказал правду

Гипертоническая болезнь лечится постоянным и регулярным приемом лекарства от давления. Об этом знают почти все пациенты, которым установлен такой диагноз. Иногда бывают случаи, когда артериальное давление даже на фоне регулярного приема лекарства может резко прыгнуть вверх. Это называют гипертоническим или гипертензивным кризом.
Как преодолеть высокое давление, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост семейного врача Михаила Цюрака в Instagram.
Причины гипертонического криза
Врач указал на возможные причины повышения давления. К ним относятся:
внезапный стресс;
обострение хронических проблем с сердцем, почками или щитовидной железой;
неэффективность ранее назначенного лекарства. Гипертоническая болезнь может прогрессировать, поэтому иногда нужно увеличить дозу лекарства или изменить их на препараты из другой группы.
резкие перепады атмосферного давления - изменение погоды.
Как сбить давление при гипертоническом кризе?
Лучше всего сразу обратиться к семейному врачу или позвонить в скорую помощь по номеру 103. Однако криз может возникнуть ночью или тогда, когда вы далеко от дома.
Препараты, которыми можно сбить давление при гипертоническом кризе
каптоприл 25 мг. Принимается одна таблетка под язык. Если у вас вместо каптоприла каптопресс, под язык его нельзя брать, стоит запросить водой. Категорически нельзя принимать каптоприл при беременности.
анаприлин 40 мг. Принимается одна таблетка и запивается водой. Лучше всего подойдет при кризисах на фоне внезапного стресса, не подходит лицам с брадикардией, потому что снижает пульс.
Фармадипин в каплях. Необходимо накропить 5 капель на грудку сахара или ломтик хлеба и съесть. Препарат не подходит лицам с тахикардией, потому что ускоряет пульс.
фуросемид 40 мг или торасемид 20 мг (торсид, трифас, диорен). Показан лицам с сопутствующей сердечной недостаточностью. Не стоит пить на ночь, потому что имеет выраженный мочегонный эффект.
нитроглицерин 0.5 мг под язык. Показаны лицам с сопутствующей стенокардией (приступы загрудинной боли). Побочный эффект - тупая распирающая головная боль после приема.
допегит 250 мг. Самый безопасный препарат при гипертоническом кризе у беременных, 1 таблетка внутрь, запиваем водой.