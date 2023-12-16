Как не сломать конечности во время гололеда: советы реабилитолога

Увеличилось ли количество травм в период зимы

По словам врача, количество травм однозначно выросло с наступлением холодов, снега и перепадов температуры. Это вызвало сильный гололед на дорогах.

В настоящее время специалист наблюдает рост количества переломов конечностей (чаще всего верхних), а также травмы сухожилий.

"К этому приводят несколько факторов: плохо расчищены тротуары и обочины дорог, а также опрометчивое поведение детей и взрослых на уличных горках, где съезжают с помощью санок и т. д.", - рассказывает Ольга.

При этом чаще травмируются люди до 40 лет, а не пенсионеры.

"Это связано с тем, что люди постарше в такие погодные условия ограничивают время пребывания на улице. А младшие наоборот. На все горки тоже ходят относительно молодые люди", - отметила эксперт.

Как уберечься от падений и переломов

Чтобы уберечься от падений и переломов, врач советует соблюдать некоторые основные правила: