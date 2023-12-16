Как не сломать конечности во время гололеда: советы реабилитолога

Когда на улицах образуется гололед, пациентов травмпунктов также становится больше. Одной из наиболее распространенных травм является перелом, который может быть открытым и закрытым. Однако довольно часто травм можно избежать.
Как это сделать рассказала физический терапевт и реабилитолог Ольга Волошина в комментарии РБК-Украина (проект Styler).
По словам врача, количество травм однозначно выросло с наступлением холодов, снега и перепадов температуры. Это вызвало сильный гололед на дорогах.
В настоящее время специалист наблюдает рост количества переломов конечностей (чаще всего верхних), а также травмы сухожилий.
"К этому приводят несколько факторов: плохо расчищены тротуары и обочины дорог, а также опрометчивое поведение детей и взрослых на уличных горках, где съезжают с помощью санок и т. д.", - рассказывает Ольга.
При этом чаще травмируются люди до 40 лет, а не пенсионеры.
"Это связано с тем, что люди постарше в такие погодные условия ограничивают время пребывания на улице. А младшие наоборот. На все горки тоже ходят относительно молодые люди", - отметила эксперт.
Чтобы уберечься от падений и переломов, врач советует соблюдать некоторые основные правила:
Раньше мы рассказывали, что делать, если вы заподозрили у себя перелом конечности.
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