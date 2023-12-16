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Как не сломать конечности во время гололеда: советы реабилитолога

Как уберечь конечности целыми (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Когда на улицах образуется гололед, пациентов травмпунктов также становится больше. Одной из наиболее распространенных травм является перелом, который может быть открытым и закрытым. Однако довольно часто травм можно избежать.

Как это сделать рассказала физический терапевт и реабилитолог Ольга Волошина в комментарии РБК-Украина (проект Styler).

Увеличилось ли количество травм в период зимы

По словам врача, количество травм однозначно выросло с наступлением холодов, снега и перепадов температуры. Это вызвало сильный гололед на дорогах.

В настоящее время специалист наблюдает рост количества переломов конечностей (чаще всего верхних), а также травмы сухожилий.

"К этому приводят несколько факторов: плохо расчищены тротуары и обочины дорог, а также опрометчивое поведение детей и взрослых на уличных горках, где съезжают с помощью санок и т. д.", - рассказывает Ольга.

При этом чаще травмируются люди до 40 лет, а не пенсионеры.

"Это связано с тем, что люди постарше в такие погодные условия ограничивают время пребывания на улице. А младшие наоборот. На все горки тоже ходят относительно молодые люди", - отметила эксперт.

Как уберечься от падений и переломов

Чтобы уберечься от падений и переломов, врач советует соблюдать некоторые основные правила:

  • ходить осторожно и без спешки
  • не держать руки в карманах. Тогда будет легче балансировать в случае скользкой дороги под ногами.
  • не держать в руках смартфоны и другие гаджеты по той же причине
  • правильно подбирать обувь. Лучше всего для передвижения на улицах зимой подходит обувь с так называемой "тракторной" подошвой. Для пожилых людей возможно использование ледоходов или вспомогательных средств для передвижения.

 

Раньше мы рассказывали, что делать, если вы заподозрили у себя перелом конечности.

Читайте также, каких витаминов чаще всего не хватает пожилым людям зимой.

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