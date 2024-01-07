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Как не сорваться во время диеты: эти эффективные лайфхаки спасут вашу фигуру

Как худеть без стресса (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В январе многие начинают садиться на диеты, чтобы похудеть к весне и "согнать" лишний вес, который приносят праздники и переедание. Но часто случается так, что человеку хочется сорваться, сделать перекус. И это не дает похудеть и добиться цели. Впрочем, доктор Кейтлин Вулли из Корнельского университета назвала 3 лайфхака, которые помогут держать себя в руках.

Как худеть без срывов на перекусы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.

Мыслите позитивно. Эксперт советует концентрироваться не на том, что вам нужно себя ограничивать и есть что-то безвкусное, но полезное. Думайте о том, что вы можете вознаграждать себя и не должны делать только то, что вам не нравится. И когда вы начнете давать себе выбор, то желание сорваться на перекусы должно исчезнуть.

Как худеть без срывов (коллаж: РБК-Украина)

Оценивайте результаты импульсивных срывов. Не нужно придумывать последствия в перспективе, думайте о том, что срыв или перекус принесет вам прямо сейчас. Если вы хотите выпить сладкий энергетик, вас не остановит предупреждение, что в будущем это приведет к проблемам с артериальным давлением. Но если вы осознаете, что всего через несколько часов у вас начнет болеть голова, это позволит вам подумать, нужно ли срываться на что-то вредное.

Эти советы помогут забыть о внезапных перекусах (фото: freepik.com)

Составьте для себя план поощрений. Если вы начнете регулярно себя вознаграждать чем-нибудь незначительным, но приятным, желание внезапно устроить "праздник живота" исчезнет. Не нужно думать, что вы должны заслужить вознаграждение, ведь эта установка лишь приводит к стрессам и срывам.

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