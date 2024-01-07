Как не сорваться во время диеты: эти эффективные лайфхаки спасут вашу фигуру

Мыслите позитивно. Эксперт советует концентрироваться не на том, что вам нужно себя ограничивать и есть что-то безвкусное, но полезное. Думайте о том, что вы можете вознаграждать себя и не должны делать только то, что вам не нравится. И когда вы начнете давать себе выбор, то желание сорваться на перекусы должно исчезнуть.

Как худеть без срывов (коллаж: РБК-Украина)

Оценивайте результаты импульсивных срывов. Не нужно придумывать последствия в перспективе, думайте о том, что срыв или перекус принесет вам прямо сейчас. Если вы хотите выпить сладкий энергетик, вас не остановит предупреждение, что в будущем это приведет к проблемам с артериальным давлением. Но если вы осознаете, что всего через несколько часов у вас начнет болеть голова, это позволит вам подумать, нужно ли срываться на что-то вредное.

Эти советы помогут забыть о внезапных перекусах (фото: freepik.com)

Составьте для себя план поощрений. Если вы начнете регулярно себя вознаграждать чем-нибудь незначительным, но приятным, желание внезапно устроить "праздник живота" исчезнет. Не нужно думать, что вы должны заслужить вознаграждение, ведь эта установка лишь приводит к стрессам и срывам.