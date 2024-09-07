Как живут Меган Маркл и принц Гарри в "добровольном изгнании". Правду раскрыл сосед Сассекских

После всех скандалов Меган Маркл и ее супруг, внук Елизаветы II принц Гарри, решили осесть в Калифорнии. Однако они мало что рассказывают о своей жизни в так называемом "добровольном изгнании" из Букингемского дворца. В прочем, всегда найдутся инсайдеры, которые раскроют немало интересных деталей.

Так, Меган и Гарри сейчас живут в роскошном особняке с бассейном и 16 комнатами (9 из которых - спальни). Городок Монтесито, расположенный в штате Калифорния, считается элитным, однако Сассекским, скорее всего, непривычно жить не среди королевских родственников, а среди "обычных" людей.

И если ранее принц и его супруга проводили время в поместье Виндзор, то в США они очень редко появляются на публике. Однако остаться незамеченными им не удалось.

Соседи Меган и Гарри уже рассказали, что иногда видят герцога и герцогиню Сассекских. И чаще всего на прогулки выходит не принц, а его супруга.

Оказалось, что внук Елизаветы II часто проводит время в одиночестве. Он гуляет по Монтесито, ужинает и встречается с друзьями. Кроме этого, Гарри даже ходит по магазинам. Конечно, в сопровождении охраны.

Где сейчас живут Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

А Меган куда чаще балует горожан своим присутствием. Она нередко появляется на улицах, ее замечают в ресторанах и магазинах. Кроме этого, Маркл посещает фермерский рынок, а недавно и вовсе начала играть в маджонг в местном клубе.

И, как рассказал сосед пары, светский обозреватель Ричард Майнардс, многие жители городка очень разочарованы поведением Гарри и его жены. Все дело в том, что Сассекские огорчают жителей Монтесито тем, что редко появляются на публике вместе.

"Обычно, когда вы видите его (принца Гарри) здесь, он выгуливает своего лабрадора на пляже или катается на велосипеде, за ним следует его охрана в Range Rover. Они держатся особняком. Я не часто видел Гарри поблизости", - признался сосед.

Что соседи говорят о Маркл и Гарри (фото: Getty Images)

Помимо этого, жители городка заметили, что Меган и ее муж будто бы "скрипят зубами", не желая вливаться в новое общество. Это, как утверждает Майнардс, свидетельствует о том, что скандальная пара все еще не может отделаться от славы герцога и герцогини.

"Жить здесь - просто рай. Они живут довольно великолепно, лучшего места не найти. Это очень богатое сообщество, у нас много людей, которые жертвуют большие деньги нашим культурным организациям, а также благотворительным организациям, но мы их не видим", - заявил сосед Гарри и Меган.

"У нас здесь много очень богатых и очень известных людей, и ни у кого из них нет такой свиты - охраны, как у Сассекских. Общество ждет их - они скрипят зубами. Печать герцога и герцогини!" - добавил он.