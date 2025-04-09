Где живет и чем занимается звезда "Маски-шоу" Георгий Делиев, которого называли украинофобом

С началом полномасштабной войны многие известные личности исчезли из публичного пространства. Одни присоединились к рядам ВСУ, другие покинули страну и с тех пор редко высказываются о событиях на родине. Среди них - звезда "Маски-шоу" Георгий Делиев, который после 24 февраля 2022 года почти не появляется в медиа.

Как живет сейчас актер и режиссер и чем занимается? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Биография Георгия Делиева

Комик родился в Херсоне, но свое детство провел в Новой Каховке. Именно в студенческие годы он начал увлекаться сценическим искусством.

В 1984 году он присоединился к ленинградскому театру "Лицедеи", а вскоре стал частью ансамбля пантомимы и клоунады "Маски". После распада СССР комедийная труппа стала независимой компанией, и Георгий занял ключевые позиции художественного руководителя, режиссера и актера. Георгий Делиев (фото: facebook.com/georgiy.deliev)

В проекте "Маски-шоу" он проявил себя не только как актер, но и как режиссер и сценарист. Кроме театральной деятельности, Делиев снимался в нескольких фильмах и был депутатом Одесского городского совета. В 2017 году стал членом жюри популярного шоу "Лига смеха" и получил известность как автор песен.

Как заработал репутацию украинофоба

В 2006 году Георгий Делиев представил клип под названием "Рідна мова", который вызвал волну критики из-за сатирического изображения украинского языка.

В видео он поет на русском, после чего к нему подходят крепкие мужчины, которые говорят на украинском и пытаются заставить его замолчать. В ролике также высмеивается тогдашний президент Виктор Ющенко.

Этот клип вызвал волну возмущения - Делиева обвиняли в украинофобии. В 2011 году он даже попал в список топ-10 украинофобов по версии журнала "Український тиждень". Сам актер объяснял, что видео было черновиком и имело целью показать искусственное разделение общества через языковую тему. Георгий Делиев (фото: facebook.com/georgiy.deliev)

Показательно, что именно во времена президентства Ющенко Делиев получил звание народного артиста Украины.

Оккупированный Крым также стал для актера спорной темой. Он заявлял, что не считает виновным в ситуации никого, намекая на конфликт "между политиками" или "между Западом и Путиным". А на вопрос журналиста, правильно ли сделала Россия, аннексировав Крым, Георгий ответил: "Да".

"Правильно, если люди так решили. Я сомневаюсь, что там 97 процентов "за", но, наверное, было большинство. Однозначно сказать, правильно это или нет, нельзя. С одной стороны, если большинство так решило, то это правильно", - говорил он об оккупации Крыма. Георгий Делиев (фото: facebook.com/georgiy.deliev)

Впоследствии Делиев заявил, что не поддерживает аннексию Крыма, однако обсуждение этой темы для него было скорее вынужденным шагом, чем личной инициативой. Он считал, что художники должны оставаться в стороне от политики и сохранять нейтралитет.

За год до начала полномасштабной войны Делиев все же сделал публичное заявление о ситуации в Украине.

"Украину сейчас нельзя рассматривать как самостоятельное государство. Она живет по правилам мировых игр, условия которых мы не знаем", - говорил артист.

Где сейчас Георгий Делиев

После начала полномасштабного вторжения России Георгий Делиев не сделал громких политических заявлений, зато в его соцсетях появились посты с молитвами и изображениями икон.

После 24 февраля актер вместе с женой, двумя маленькими детьми, дочерью Яной от первого брака и внучкой покинул Украину и переехал во Францию, город Париж. Георгий Делиев с экс-женой и сыном (фото: facebook.com/georgiy.deliev)

Однако на родину время от времени наведывается. Недавно он представил в Одессе новый спектакль - "Театр одного дурака".

В интервью журналистам Георгий поделился, что до сих пор адаптируется к жизни в другой стране.

"К нам, украинцам, французы относятся очень тепло. Причем на всех уровнях. Даже обычные граждане, когда слышат, что ты из Украины, стараются чем-то помочь. Некоторым семьям совершенно незнакомые люди предоставляли жилье. Уже не говорю о продуктах или одежде. Многие приезжали вообще без денег и средств к существованию... По сравнению с другими странами, Франция - очень гостеприимная, за что большое спасибо!", - рассказывал актер.

Также выяснилось, что 65-летний артист в этом году развелся с женой. Говорит, что это стало "неожиданным "подарочком" к юбилею". Георгий Делиев с экс-супругой (фото: facebook.com/georgiy.deliev)

"Я старался сохранить семью. Знаете, я очень люблю своих детей. Продолжаю с ними общаться, полностью содержу (от питания до лечения), учу их. Луке - три с половиной, Коле - девять лет. Ежедневно занимаюсь со старшим математикой, географией, французским языком (немного подтягиваю), украинским. С младшим не только играю, но и пытаюсь учить азбуки...", - признался Делиев.

Он также заявил, что в Украине общается исключительно на украинском языке, а за рубежом тоже старается на нем говорить, когда встречает соотечественников. Георгий Делиев (фото: facebook.com/georgiy.deliev)

Георгий отметил, что не все беженцы владеют государственным языком, однако для него это естественный выбор, ведь снимался во многих лентах именно на украинском.

Несмотря на то, что сейчас не получает предложений от кинорежиссеров, артист уверяет: не теряет оптимизма.