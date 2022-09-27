Как живет и чем занимается сейчас украинофобка Снежана Егорова

50-летняя Егорова, радостно аплодировавшая в феврале заявлениям российского диктатора о "признании" подконтрольных боевикам "Л/ДНР" отдельных территорий Луганской и Донецкой областей "независимыми республиками", через несколько недель в своем заявлении просила прощения у украинского народа за то, что "была пособницей убийств, хаоса и паники".

Она объясняла, что долгие годы "велась на российскую информацию", и, мол, теперь увидела, как оккупанты "заливают кровью мирные города и начнут убивать гражданских", и теперь якобы "до нее дошло".

"Я надеюсь, это все скоро закончится. Россия скоро расстреляет весь боезапас и наконец-то наступит тишина. Я надеюсь, что все решится быстро", - писала Егорова в своем Telegram в середине марта, когда войска интервентов еще стояли возле Киева, Чернигова, Сум, Харькова и других городов.

Сама же Егорова уехала из Украины еще в августе прошлого года, перебравшись в турецкую Анталию. Хотя в марте 2022-го ведущая жаловалась "на политическую травлю" - мол, ей с детьми отказали в продлении загранпаспортов - там фанатка "русского мира" и остается до сих пор, продолжая вещать на интернет-площадках и озвучить свою "гражданскую позицию".

На новом канале в YouTube под названием "МРІЯ" Снежана два месяца выпускает ролики с трансляциями, где снова звучат тезы российской пропаганды.

На этих видео ведущая разводит всю ту же "зраду", выпуски посвящены фейкам и срашилкам на тему "раздела Украины Западом", "террора СБУ" и "киевского террору", про "массовые казни в ВСУ" и "войне Зеленского" и прочие сюжеты, которые не сходят с эфиров росТВ.

Вот о чем вещает Снежана Егорова на новом YouTube-канале (фото: скриншот с youtube.com)

Напомним, что еще весной Facebook Егоровой был заблокирован, а YouTube тогда же запретил делать ей делать прямые эфиры на прошлом канале.

Помимо этого, сейчас Егорова ведет новый Telegram "Снежная Лавина" - там фанатка Путина пишет на актуальные темы о мобилизации в РФ, об угрозе ядерных ударов, публикует ролики о "референдумах" оккупантов, рассказывает о якобы "российской истории" украинских городов, которые Кремль собирается аннексировать, называет Украину "нацистской", пытается оправдать нападение РФ, транслирует сюжеты росСМИ и так далее...

Снежана Егорова ретранслирует российскую пропаганду и продолжает ненавидеть Украину (фото скриншот t.me/lav_i_na)