Как живет и чем занимается Саша Грей - бывшая звезда фильмов для взрослых

Саша Грей - одна из самых известных экс-звезд индустрии фильмов для взрослых, которая сумела кардинально изменить свою жизнь после завершения карьеры в этой сфере. Она успела попробовать себя в кино, музыке, литературе и даже на стриминговых платформах.

Чем сегодня занимается Грей и как сложилась ее жизнь после славы в индустрии 18+ - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Настоящее имя Саши Грей - Марина Энн Хенцис. Еще в 15 лет она сбежала из дома из-за непростых семейных обстоятельств. Ее детство сопровождали развод родителей, частые переезды и слухи о проблемных отношениях с отчимом.

К 18 годам Грей уже была увлечена индустрией фильмов для взрослых и в 2006-м дебютировала в этом жанре в Лос-Анджелесе. К 2011 году она стала одной из самых известных порноактрис мира. Саша Грей (фото: instagram.com/sashagrey)

Вместе с коллегой Stoya она активно общалась в соцсетях, популяризируя свою профессию. Девушки получали множество писем благодарности от людей, которым надоело однообразие в сексуальной жизни. Саша Грей (фото: instagram.com/sashagrey)

На пике популярности Грей неожиданно объявила, что больше не интересуется съемками в фильмах для взрослых. Хотя официально заявила о завершении карьеры в 2011 году, на ее сайте указано, что она покинула индустрию еще в 2009-м. Новые фильмы с ее участием выходили до 2010-го, но, вероятно, были сняты раньше. Саша Грей (фото: instagram.com/sashagrey)

После этого Грей пробовала себя в кинематографе и музыке. Она появилась в клипе Эминема, сотрудничала с индастриал-группой Throbbing Gristle (2012) и записала трек с Infected Mushroom (2015). Однако ее последний музыкальный релиз датирован 2018-м, хотя она до сих пор занимается продюсированием. Саша Грей (фото: instagram.com/sashagrey)

Сейчас основное направление ее деятельности - блогинг. Она ведет YouTube-канал, где занимается кулинарией, хотя просмотры уже далеки от прежних рекордов.

Саша Грей (фото: instagram.com/sashagrey)

В 2021 году Грей приготовила борщ и назвала его "русским блюдом", что вызвало шквал критики со стороны украинских комментаторов.

Основная платформа Саши - Twitch, где у нее более 1,2 миллиона подписчиков. Саша Грей (фото: instagram.com/sashagrey)

Она регулярно стримит, общается с аудиторией, играет в видеоигры и делится своими мыслями, зарабатывая на донатах. Саша Грей (фото: instagram.com/sashagrey)

YouTube для нее - второстепенный источник дохода, куда она выкладывает нарезки со стримов. Саша Грей (фото: instagram.com/sashagrey)