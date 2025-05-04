Как увеличить грудь без операции? Пластический хирург оценивает методы из сети

Операция по увеличению груди традиционно остается в перечне самых популярных методов. Однако и народные средства не отстают.

Прежде всего Дмитрий Слоссер вспоминает об овоще, который чаще всего ассоциируют с женской грудью. Это капуста, однако по его словам увеличить грудь она поможет только если будет в виде купюр.

И хотя продукты питания могут увеличивать грудь, работает это не в пользу женщин.

"Есть, например, эстрогены и фитоэстрогены, которые есть в определенных продуктах. Если мужчины пьют много пива, это может вызывать появление жировых отложений в грудных железах или менять пропорции тела", - говорит Слоссер.

В то же время женщина не сможет увеличить грудь дополнительным приемом гормонов, это возможно лишь в теории, ведь могут быть последствия в виде гормонального дисбалнса.

Также есть оперативная методика, которая может быть показана для увеличения груди. Процедура называется липофилинг.

"Она показана только, когда надо немножко добавить, потому что, как правило, очень мало людей, у которых небольшая грудь, но есть излишки жира в других местах. Полностью жир не приживается, поэтому много нюансов в обследовании таких пациентов через несколько лет на маммографии. На УЗИ бывают уплотнения, которые трудно отличить от онкозаболеваний", - объясняет врач.

Зато Слоссер приводит единственный естественный метод увеличения груди для женщины - это грудное вскармливание.

"Грудь может увеличиться после гормональных изменений, после лактации и тому подобное. Но эффективно и чтобы это было красиво, я думаю, что только благодаря пластической операции можно сделать", - заключает он.