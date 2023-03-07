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Как сохранить здоровье. Комаровский назвал 4 основных правила питания для пожилых людей

Фото: Доктор Комаровский рассказал о главных правилах питания для пожилых людей (komarovskiy.net)
Автор: Людмила Жукова

Как сохранить здоровье в пожилом возрасте - вопрос, который актуален для многих. В первую очередь, вам нужно очень ответственно подходить к питанию.

Четыре важнейших компонента питания назвал на своей странице в Instagram заслуженный врач Евгений Комаровский.

Четыре самых главных компонента питания для пожилых людей

Комаровский подчеркнул, что когда вы составляете рацион питания, думаете о здоровье - вы должны не забывать о четырех важнейших элементах.

Первый компонент - это клетчатка. К ней относятся овощи и фрукты.

Второй - это витамин D. Он нужен в дозировке 800-1000 единиц.

Третий компонент - это кальций. Практически невозможно обычно питаясь пожилому человеку получить в день суточную норму этого минерала, а это 1200 мг.

И четвертый компонент - это витамин B12. Это как правило продукты животного происхождения - яйца, мясо, рыба. Норма витамина B12 в сутки - 2,4 мкг.

"Делайте правильные выводы. Долгих лет вам жизни", - пожелал известній медик украинцам.

Напомним, что ранее Комаровский рассказал, безопасно ли на самом деле делать маникюр.

Кроме того, Комаровский объяснил, что случится, если сделать прививку от гриппа в разгар сезона.

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Доктор Комаровский