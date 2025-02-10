Как заснуть без снотворного. 7 топовых секретов, после которых будете спать как младенец

Просыпайтесь каждый день в одно и то же время

Даже если в будни вы вынуждены просыпаться рано, а в выходные позволяете себе поспать подольше, это может сбить ваш естественный ритм сна. Такой "социальный джетлаг" негативно влияет на способность засыпать ночью и уровень энергии в течение дня. Попробуйте установить будильник на одно и то же время каждый день, и уже через несколько недель вы почувствуете разницу. А чтобы помочь организму проснуться быстрее, утром выйдите на солнце.

Используйте сигналы света

Свет играет решающую роль в регулировании циркадного ритма - внутренних часов организма. Утром солнечный свет подавляет выработку мелатонина, гормона сна, и стимулирует выработку кортизола, гормона бодрости. Вечером же, наоборот, темнота способствует выработке мелатонина, готовя организм ко сну.

Наш естественный циркадный ритм длится около 25 часов, поэтому без внешних сигналов, таких как солнечный свет, время засыпания каждую ночь смещалось бы. Чтобы помочь организму синхронизироваться с 24-часовым графиком, необходимо каждое утро получать порцию солнечного света.

Если же солнце недоступно, можно воспользоваться специальными лампами, имитирующими солнечный свет. Важно, чтобы лампа обеспечивала интенсивность света не менее 10 000 люкс.

Не нарушайте предпосылки сна

Кроме циркадного ритма и мелатонина, на качество сна влияет еще одна важная система - накопление аденозина в мозге. Аденозин - это вещество, которое вызывает чувство усталости. Во время сна уровень аденозина снижается, позволяя нам проснуться бодрыми.

Важно дать аденозину возможность накопиться естественным путем в течение дня, избегая факторов, которые могут нарушить этот процесс.

Избегайте кофеина и алкоголя

Кофеин блокирует влияние аденозина на мозг, поэтому его употребление перед сном может привести к бессоннице. Время выведения кофеина из организма зависит от возраста и индивидуальной чувствительности, но обычно составляет от 3 до 7 часов. Поэтому эксперты рекомендуют избегать употребления кофеина за 10 часов до сна.

Алкоголь также негативно влияет на сон. Он может помочь заснуть быстрее, но впоследствии может вызвать "эффект отскока", что приведет к пробуждению ночью. Кроме того, алкоголь может ухудшить апноэ во сне.

Дремлите, но недолго

Короткий дневной сон может быть полезным, но важно ограничить его продолжительность до 30 минут. Длительный сон может нарушить ночной сон. Людям, страдающим от бессонницы, лучше вообще отказаться от дневного сна.

Занимайтесь спортом

Регулярные физические упражнения способствуют улучшению сна, но важно избегать интенсивных тренировок за 2 часа до сна, поскольку они могут возбудить организм.

Ритуалы подготовки ко сну: свет, температура, покой

Подготовка является одной из важнейших составляющих для качественного сна. Начинать можно уже за 1-2 часа до самого сна. Стоит поставить будильник, который будет напоминать об этом. Тогда нужно прекратить работать, читать новости, смотреть фильмы: делать все, что может вызвать стресс или активизацию.

Начать подготовку с приглушения света (включение небольших ламп и выключение яркого верхнего света), чтобы способствовать высвобождению мелатонина. Если вечером работаете с гаджетами, используйте функции для уменьшения синего света, который подавляет выработку мелатонина, или очки с синим светофильтром.

Следующим шагом является снижение температуры в комнате до 20 градусов тепла и ниже. Это важно, потому что наша температура естественным образом снижается вечером, что обусловлено циркадным ритмом и имеет решающее значение для погружения в сон. Еще один способ, которым можно поддержать этот процесс, - принять горячий душ или приятно расслабляющую ванну.