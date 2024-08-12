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Как сейчас выглядит больная раком Кейт Миддлтон: принцесса Уэльская записала видео

Кейт Миддлтон лечится от рака (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Кейт Миддлтон редко появлялась на публике во время лечения раком. Но после окончания Олимпиады-2024 принцесса Уэльская вместе с мужем Уильямом записала совместное видео, в котором представители королевской семьи обратились к британским олимпийцам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram.

На видео Кейт и Уильям восхваляют сборную Великобритании, занявшую седьмое место в общем медальном зачете по итогам Игр в Париже, за "невероятное достижение".

Скриншот с видео

"Каждый спортсмен продемонстрировал огромную самоотдачу и страсть. Вы заставили всех нас гордиться!" - говорят Кейт и Уильям.

Также супруги добавили, что они ждут еще большего от британских атлетов на Паралимпийских играх, которые стартуют в столице Франции 28 августа и продлятся до 8 сентября.

Скриншот с видео

"От всех, кто смотрел Олимпиаду дома, поздравляем команду Великобритании", - сказала Кейт, которая отошла от исполнения государственных обязанностей, на видео.

Скриншот с видео

"Все молодцы! Мы сделали это. Вы вдохновляете всех нас", - обратился к спортсменам Уильям.

Добавим, что в ролике также снялись многие знаменитости, в том числе экс-футболист Дэвид Бекхэм и рэпер Снуп Догг.

 

Отметим, что данное видео стало первым публичным появлением мамы троих детей на публике с момента посещения Trooping the Color в начале этого года - мероприятия, посвященного дню рождения короля Чарльза.

Что известно о болезни Кейт Миддлтон

В марте принцесса Уэльская сообщила, что лечится от рака, обнаруженного у нее во время плановой операции на брюшной полости.

Тогда британские СМИ писали, что Уильям был "опустошен" этой шокирующей новостью, и у него было разбито сердце, ведь его отец, король Чарльз, тоже борется с раком.

В эмоциональном телевизионном заявлении, подтверждая свой диагноз, Миддлтон говорила о "невероятно тяжелых нескольких месяцев для всей семьи".

Но вместе с тем женщина продемонстрировала огромную стойкость, поддержав тех, кто тоже борется с той же болезнью.

"Для всех, кто столкнулся с этой болезнью. Пожалуйста, не теряйте веру и надежду. Вы не одиноки", - сказала принцесса в обращении.

Сейчас Кейт проходит профилактическую химиотерапию. Судя по всему, лечение идет успешно. Во всяком случае сейчас 41-летняя Миддлтон выглядит очень хорошо.

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Кейт МиддлтонПринц Уильям