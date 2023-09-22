Как предотвратить появление высыпаний в течение цикла: дерматолог дала советы женщинам

Какие гормоны влияют на кожу

Во время месячного цикла на кожу влияют три гормона: эстроген, прогестерон и тестостерон. Из-за того, что меняется соотношение гормонов, меняется и состояние кожи.

Эстроген является основным гормоном первой половины цикла. Он стимулирует выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, что влияет на структурную целостность кожи и содержание влаги. Когда уровень эстрогена достигает пика, ваша кожа чувствует себя увлажненной и без морщин.

Прогестерон во второй половине цикла увеличивается. Он стимулирует выработку кожного сала, заставляет кожу отекать и немного закрывать протоки желез. Это закупоривание может привести к накоплению себума и сыпи.



Тестостерон остается неизменным в течение всего цикла. Когда уровни эстрогена и прогестерона снижаются в период менструации, тестостерон выполняет их функции. Он активирует работу сальных желез, стимулируя их производить больше жира. В результате кожное сало производится в избытке, что способствует появлению прыщей во время менструации.

Как реагирует кожа на изменения в течение цикла (инфографика: instagram.com/dr_akhtarniia)

Что происходит с кожей в течение цикла

Дни 1-6

В первый день менструации все гормоны находятся на самом низком уровне. Выработка кожного сала может уменьшиться, и без помощи эстрогена кожа может испытывать трудности с содержанием влаги. Она будет выглядеть тускло и сухо.

В течение первой недели тело также производит большее число простагландинов, которые, теряя баланс, повышают чувствительность к боли. Кожа может стать более нежной.

Советы по уходу в этот период:

избегайте таких болезненных процедур, как восковая эпиляция или шугаринг

обратите внимание на достаточное увлажнение и при необходимости добавьте к привычному крему еще и увлажняющую сыворотку

Дни 7-11

В этот период тело восстанавливает выработку эстрогена, поэтому цвет лица становится моложе и свежее.

Советы по уходу в этот период:

сосредоточьтесь на эксфолиации - удалении, отшелушивании верхнего ороговевшего слоя кожи.

Дни 12-16

Перед овуляцией эстроген достигает своего пика, благодаря чему кожа в этот период имеет самый лучший за весь месяц вид. Уровень влаги высокий, поры сужаются, выделяется много коллагена и эластина.

Советы по уходу в этот период:

продолжайте свой базовый уход

активно увлажняйте кожу

Дни 17-24

После овуляции уровень эстрогена резко падает, вместо этого начинает расти прогестерон. Он активизирует выработку кожного сала, вызывает отек кожи и сужение пор. Себум в порах задерживается и может "выливаться" в сыпь.

Советы по уходу в этот период:

используйте очищающую глиняную маску, чтобы убрать избыток жира и очистить поры.

Дни 25-28

Это период либо ПМС, либо непосредственно месячных, потому меняться может все: состояние кожи, настроение, аппетит, общее самочувствие. Прогестерон и эстроген становятся ниже уровня тестостерона, поэтому появляется вздутие живота, отек кожи и сыпь.

Кожа может сильно блестеть, а себум - смешиваться с бактериями и провоцировать новые высыпания.

Советы по уходу в этот период: