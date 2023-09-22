Как предотвратить появление высыпаний в течение цикла: дерматолог дала советы женщинам

В течение месячного цикла самочувствие и настроение могут существенно меняться, как и состояние кожи. Это нормально, ведь меняется гормональный фон, управляющий этими процессами. Однако есть несколько способов предотвращения появления высыпаний.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram дерматолога Виктории Ахтарнии рассказывает, как женщина может позаботиться о своей коже в течение цикла.
Во время месячного цикла на кожу влияют три гормона: эстроген, прогестерон и тестостерон. Из-за того, что меняется соотношение гормонов, меняется и состояние кожи.
Эстроген является основным гормоном первой половины цикла. Он стимулирует выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, что влияет на структурную целостность кожи и содержание влаги. Когда уровень эстрогена достигает пика, ваша кожа чувствует себя увлажненной и без морщин.
Прогестерон во второй половине цикла увеличивается. Он стимулирует выработку кожного сала, заставляет кожу отекать и немного закрывать протоки желез. Это закупоривание может привести к накоплению себума и сыпи.
Тестостерон остается неизменным в течение всего цикла. Когда уровни эстрогена и прогестерона снижаются в период менструации, тестостерон выполняет их функции. Он активирует работу сальных желез, стимулируя их производить больше жира. В результате кожное сало производится в избытке, что способствует появлению прыщей во время менструации.
Как реагирует кожа на изменения в течение цикла (инфографика: instagram.com/dr_akhtarniia)
Дни 1-6
В первый день менструации все гормоны находятся на самом низком уровне. Выработка кожного сала может уменьшиться, и без помощи эстрогена кожа может испытывать трудности с содержанием влаги. Она будет выглядеть тускло и сухо.
В течение первой недели тело также производит большее число простагландинов, которые, теряя баланс, повышают чувствительность к боли. Кожа может стать более нежной.
Советы по уходу в этот период:
Дни 7-11
В этот период тело восстанавливает выработку эстрогена, поэтому цвет лица становится моложе и свежее.
Советы по уходу в этот период:
Дни 12-16
Перед овуляцией эстроген достигает своего пика, благодаря чему кожа в этот период имеет самый лучший за весь месяц вид. Уровень влаги высокий, поры сужаются, выделяется много коллагена и эластина.
Советы по уходу в этот период:
Дни 17-24
После овуляции уровень эстрогена резко падает, вместо этого начинает расти прогестерон. Он активизирует выработку кожного сала, вызывает отек кожи и сужение пор. Себум в порах задерживается и может "выливаться" в сыпь.
Советы по уходу в этот период:
Дни 25-28
Это период либо ПМС, либо непосредственно месячных, потому меняться может все: состояние кожи, настроение, аппетит, общее самочувствие. Прогестерон и эстроген становятся ниже уровня тестостерона, поэтому появляется вздутие живота, отек кожи и сыпь.
Кожа может сильно блестеть, а себум - смешиваться с бактериями и провоцировать новые высыпания.
Советы по уходу в этот период:
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