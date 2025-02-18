Как не потерять любовь за долгие годы? Сергей Лиховида раскрыл секрет страстных отношений с женой

"Когда вы - родители уже пятилетнего сына, то наконец-то появляется немного больше времени для вас как для пары. Вы вспоминаете, что такое время для двоих", - рассказал Сергей за кулисами съемок интеллектуально-развлекательного шоу "єПитання" с Лесей Никитюк, которое стартует на Новом канале 4 марта. Лиховида с женой (фото: instagram.com/lykhovyda)

По его словам, сейчас возможности для свиданий возникают чаще.

"Я могу, например, пригласить любимую поехать на день на лыжи. К счастью, рядом прекрасный горнолыжный курорт "Буковель", до которого нам неполных два часа на машине. Жена очень благодарна, что я помог ей преодолеть страх катания. К слову, как и страх нырять под воду. Вместе проходим такие моменты, и это классно", - говорит он.

Сергей пытается инициировать совместные хобби, "потому что это всегда хорошие идеи для свиданий".

"Кроме лыж занимаемся вместе большим теннисом. А жена, в свою очередь, может пригласить меня на ужин в ресторан, пока дети играют с бабушкой. Саше, кстати, так и говорим: "Сыночек, мы тебя очень любим, но мама с папой тоже любят друг друга, поэтому нам иногда надо побыть вдвоем". И он прекрасно на это реагирует!" - делится ведущий. Лиховида открыл секреты страстных отношений с женой (фото: instagram.com/lykhovyda)

Также Лиховида припомнил одно из самых романтичных свиданий, которое он устраивал любимой.

"Это было еще до полномасштабной войны. Жена очень любит книги, поэтому я пригласил ее на романтическую встречу в библиотеку. В большом зале стоял столик, на нем - десерты, вино, свечи и цветы. А еще вживую играл скрипач. Этот сюрприз-свидание ей тогда очень понравился", - с улыбкой вспомнил он. Сергей Лиховида с женой и сыном (фото: instagram.com/lykhovyda)

Напомним, что Сергей Лиховида - украинский ведущий и шоумен, известный своей многогранной деятельностью в сфере развлечений и медиа. Он начал свою карьеру как ведущий праздничных мероприятий в Ивано-Франковске, где получил известность благодаря интеллигентному юмору.

Впоследствии Сергей переехал в Киев, где продолжил свою карьеру на телевидении. Он работал ведущим на канале ICTV, а также запустил собственный YouTube-канал "Разговор", где общается с известными личностями.

Кроме профессиональной деятельности, Лиховида активно делится личными моментами своей жизни, в частности, рассказывая об отношениях с женой - нейропсихологом Региной Ким, с которой они уже 12 лет вместе, - семейных ценностях и воспитании сына Саши. Сергей Лиховида с женой Региной и сыном Сашей (фото: instagram.com/lykhovyda)