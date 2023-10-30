Как выжить во время приступа мигрени: эти правила вас точно спасут

Мигрень - не просто головная боль

Такая головная боль отличается от всех других видов, которые бывают у людей. Характерные признаки мигрени:

Высокая интенсивность боли

Пульсирующий характер боли

Боль ощущается с одной стороны

Чувство тошноты

Повышенная сенсорная чувствительность к звукам, свету и запахам.

Могут возникать и другие специфические неврологические симптомы и человек во время приступа очень уязвим и может нуждаться в помощи.

Почему возникает мигрень

В настоящее время сложные механизмы возникновения этого расстройства изучены недостаточно. Среди важных факторов - наследственность и пол. Если кто-то из близких родственников страдал мигренью - это повышает вероятность возникновения вдвое.

При этом женщины имеют мигрени чаще мужчин. И это отчасти объясняют влиянием колебания половых гормонов, что бывает на протяжении менструального цикла.

Также существуют триггеры мигрени - разнообразные факторы, которые могут запускать начало развития приступа. Они могут иметь разную степень влияния для разных людей.

Самые распространенные триггеры:

Стресс

Недостаток сна или его низкое качество

Гормональные изменения (колебания эстрогена во время цикла, прием гормональных контрацептивов)

Алкоголь и кофеин

Погодные изменения

Физическое перенапряжение

Сенсорные стимулы (яркий или мерцающий свет, громкие звуки, сильные запахи - краска, табачный дым, духи)

Некоторые продукты питания (выдержанные сыры, соленые и обработанные продукты, включая глутамат натрия)

Правила выживания при мигренях (скриншот)

Как ставят диагноз

Симптоматика и частота мигрени у разных людей могут отличаться. И только специалист может помочь выяснить, есть ли такое расстройство. В зависимости от частоты и интенсивности мигрени врач может подобрать разные группы лекарственных средств.

Важно! При возрастании частоты приступов, и соответственно, более частом применении обезболивающих средств, может возникать абузусная головная боль, которая связана с чрезмерным использованием лекарства.

Кроме того, критически важно уметь отличить острую мигрень от других возможных опасных состояний.

Как уменьшить количество приступов мигрени

Вести дневник. Хотя бы время, чтобы определить триггеры или сочетания нескольких. Соответственно следует стараться избегать этих триггеров или контролировать их.

Гигиена сна. Спать достаточно, ложиться и просыпаться в то же время, заботиться о комфорте во время сна, проветривать комнату, обеспечить максимальную темноту, подобрать удобную подушку и матрас.

Режим питания. Не пропускать прием пищи и избегать своих пищевых триггеров.

Пить достаточно воды. Держать при себе всегда бутылочку с водой.

Физическая активность. Обеспечивать себе умеренную физическую активность (чрезмерная нагрузка может быть триггером приступа, однако умеренные и регулярные аэробные упражнения - бег трусцой, катание на велосипеде, танцы могут значительно уменьшать частоту и интенсивность мигрени).