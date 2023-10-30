Как выжить во время приступа мигрени: эти правила вас точно спасут

Мигрень - это одно из самых распространенных неврологических расстройств, которым страдает каждая пятая женщина и каждый десятый человек в мире. Больше всего эта проблема поражает взрослых людей трудоспособного возраста – от 35 до 45 лет. И мигрень способна ухудшить общее физическое и психическое здоровье.
Что такое мигрень, как ее диагностируют, лечат и какие правила помогут вам легче переносить приступы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий кандидатки биологических наук Елены Ливинской для "Береги себя".
Такая головная боль отличается от всех других видов, которые бывают у людей. Характерные признаки мигрени:
Могут возникать и другие специфические неврологические симптомы и человек во время приступа очень уязвим и может нуждаться в помощи.
В настоящее время сложные механизмы возникновения этого расстройства изучены недостаточно. Среди важных факторов - наследственность и пол. Если кто-то из близких родственников страдал мигренью - это повышает вероятность возникновения вдвое.
При этом женщины имеют мигрени чаще мужчин. И это отчасти объясняют влиянием колебания половых гормонов, что бывает на протяжении менструального цикла.
Также существуют триггеры мигрени - разнообразные факторы, которые могут запускать начало развития приступа. Они могут иметь разную степень влияния для разных людей.
Самые распространенные триггеры:
Правила выживания при мигренях (скриншот)
Симптоматика и частота мигрени у разных людей могут отличаться. И только специалист может помочь выяснить, есть ли такое расстройство. В зависимости от частоты и интенсивности мигрени врач может подобрать разные группы лекарственных средств.
Важно! При возрастании частоты приступов, и соответственно, более частом применении обезболивающих средств, может возникать абузусная головная боль, которая связана с чрезмерным использованием лекарства.
Кроме того, критически важно уметь отличить острую мигрень от других возможных опасных состояний.
Вести дневник. Хотя бы время, чтобы определить триггеры или сочетания нескольких. Соответственно следует стараться избегать этих триггеров или контролировать их.
Гигиена сна. Спать достаточно, ложиться и просыпаться в то же время, заботиться о комфорте во время сна, проветривать комнату, обеспечить максимальную темноту, подобрать удобную подушку и матрас.
Режим питания. Не пропускать прием пищи и избегать своих пищевых триггеров.
Пить достаточно воды. Держать при себе всегда бутылочку с водой.
Физическая активность. Обеспечивать себе умеренную физическую активность (чрезмерная нагрузка может быть триггером приступа, однако умеренные и регулярные аэробные упражнения - бег трусцой, катание на велосипеде, танцы могут значительно уменьшать частоту и интенсивность мигрени).
Кстати, раньше мы писали, что Землю накрыла трехдневная магнитная буря.
А также рассказывали, что мигрени часто ходят в паре с тревожными расстройствами.