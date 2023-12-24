Как военному купить билет на поезд, если их уже раскупили: инструкция

Как военному купить билет на поезд

Для того чтобы приобрести билет на поезд, где все уже раскупили, военнослужащему нужно забронировать билеты онлайн на специальном портале.

Там нужно оставить заявку с указанными данными, чтобы для военного могли подобрать соответствующее предложение.

Оставлять заявку на портале можно не позднее чем за шесть часов до отправки поезда. А выкупить билет в кассе - не позже чем за один час до его отправления.

Спецзаказ билетов доступен на 17 поездов. Они предусматривают маршруты в города, приближенные к зоне ведения боевых действий, и в обратном направлении.

В одном заказе может быть до четырех билетов.

Статус заявки сотрудники железной дороги будут сообщать на указанную электронную почту.

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Какие категории военнослужащих могут оформить заказ билетов

Оформить заказ билетов по отдельному бронированию могут все действующие военнослужащие Украины.

Выкуп билета в кассе по коду заказа возможен только после предъявления кассиру действительного военного билета или удостоверения офицера.

Можно ли использовать произвольные ФИО, чтобы не оставлять подлинные данные военнослужащего

Можно. Однако при оформлении билета в кассе следует назвать подлинные данные пассажира, и они должны совпадать с данными, указанными в военном билете или удостоверении офицера заказчика.