Как военному купить билет на поезд, если их уже раскупили: инструкция

"Укрзализныця" разработала механизм, по которому военные могут приобрести билет на поезд, даже если их уже раскупили.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Укрзализныци" рассказывает, как это сделать и что для этого нужно.
Для того чтобы приобрести билет на поезд, где все уже раскупили, военнослужащему нужно забронировать билеты онлайн на специальном портале.
Там нужно оставить заявку с указанными данными, чтобы для военного могли подобрать соответствующее предложение.
Оставлять заявку на портале можно не позднее чем за шесть часов до отправки поезда. А выкупить билет в кассе - не позже чем за один час до его отправления.
Спецзаказ билетов доступен на 17 поездов. Они предусматривают маршруты в города, приближенные к зоне ведения боевых действий, и в обратном направлении.
В одном заказе может быть до четырех билетов.
Статус заявки сотрудники железной дороги будут сообщать на указанную электронную почту.
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Оформить заказ билетов по отдельному бронированию могут все действующие военнослужащие Украины.
Выкуп билета в кассе по коду заказа возможен только после предъявления кассиру действительного военного билета или удостоверения офицера.
Можно. Однако при оформлении билета в кассе следует назвать подлинные данные пассажира, и они должны совпадать с данными, указанными в военном билете или удостоверении офицера заказчика.
Ранее мы сообщали о том, что известного украинского рэпера и военного обворовали в поезде.
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