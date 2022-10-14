Как обнаружить рак груди на начальных стадиях: проверьте себя

Что такое рак молочной железы и как его распознать?

"Рак груди развивается в молочных железах. Он представляет собой эпителиальную опухоль, которая выходит из судеб или протоков железы", - объясняют в специализированном маммологическом центре.

Коварство болезни состоит в том, что визуально ее распознать довольно сложно или почти невозможно. Увидеть явные признаки заболевания можно только опухоль имеет специфическую форму.

Заболевание представляет собой уплотнение в молочной железе. Если опухоль прорастает в стенку груди, женская молочная железа становится практически неподвижной. Если опухоль прорастает наружу, происходит деформация груди в виде втянутого соска. Эти два признака могут стать первыми тревожными колокольчиками.

Еще одним поводом для волнения могут быть кровянистые выделения из соска или чувство дискомфорта в зоне подмышек.

В вопросе, как выявить рак груди, вам помогут следующие симптомы:

возникновение уплотнений в груди

вытянутые соски, появление кровянистых ран на них

наличие опухолей, покраснений, "лимонной" корки на коже груди

Если вы обнаружили у себя подобные признаки, немедленно обращайтесь к врачу за профессиональной диагностикой.

Схема самодиагностики рака груди (фото: suprun.doctor)

Каковы факторы возникновения опухоли?

Врачи из украинского онкологического центра выделяют следующие факторы возможности заболеть:

гипотиреоз

ожирение, сахарный диабет

генетические мутации

ионизирующая радиация

нерегулярная половая жизнь

наличие рака молочной железы у ближайших родственников

наличие доброкачественных заболеваний молочной железы

начало менструального цикла до 12 лет и менопауза после 55 лет

поздние первые роды или отсутствие родов

отсутствие или позднее начало половой жизни

заместительная гормонотерапия эстрогенами в постменопаузальном периоде

длительное принятие гормональных контрацептивов

перенесенный рак молочной железы или другой рак

курение и употребление алкоголя

опухоли матки, кисты, опухоли яичников

недостаточная физическая активность

Поэтому для предотвращения возникновения заболевания следует следить за своим питанием и образом жизни, помнить о возможных рисках и проходить профилактические осмотры.

Как борются с онкологией груди в Украине во время войны?

20 октября мир отмечает Всемирный день борьбы с раком молочной железы. В Украине же каждая восьмая женщина сталкивается с раком груди. В этом году украинкам бороться стало еще труднее: во время полномасштабного вторжения русская армия разрушила более 300 медицинских учреждений.

Поэтому Фонд поддержки взрослых онкопациентов проведет международный благотворительный забег, чтобы поддержать украинок, во время войны борющихся с раком груди.

Цель - привлечь внимание к важности своевременных обследований и собрать 300 000 гривен для закупки жизненно необходимого препарата.

Присоединиться к забегу и внести вклад можно на сайте организации.