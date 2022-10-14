Как обнаружить рак груди на начальных стадиях: проверьте себя
Рак молочной железы диагностирован у более чем двух миллионов женщин в мире, среди которых около 685 000 летальных исходов. Поэтому очень важно своевременно выявить и начать лечение на ранних стадиях.
Styler собрал советы врачей о том, как распознать онкологию молочной железы самостоятельно.
Что такое рак молочной железы и как его распознать?
"Рак груди развивается в молочных железах. Он представляет собой эпителиальную опухоль, которая выходит из судеб или протоков железы", - объясняют в специализированном маммологическом центре.
Коварство болезни состоит в том, что визуально ее распознать довольно сложно или почти невозможно. Увидеть явные признаки заболевания можно только опухоль имеет специфическую форму.
Заболевание представляет собой уплотнение в молочной железе. Если опухоль прорастает в стенку груди, женская молочная железа становится практически неподвижной. Если опухоль прорастает наружу, происходит деформация груди в виде втянутого соска. Эти два признака могут стать первыми тревожными колокольчиками.
Еще одним поводом для волнения могут быть кровянистые выделения из соска или чувство дискомфорта в зоне подмышек.
В вопросе, как выявить рак груди, вам помогут следующие симптомы:
- возникновение уплотнений в груди
- вытянутые соски, появление кровянистых ран на них
- наличие опухолей, покраснений, "лимонной" корки на коже груди
Если вы обнаружили у себя подобные признаки, немедленно обращайтесь к врачу за профессиональной диагностикой.
Схема самодиагностики рака груди (фото: suprun.doctor)
Каковы факторы возникновения опухоли?
Врачи из украинского онкологического центра выделяют следующие факторы возможности заболеть:
- гипотиреоз
- ожирение, сахарный диабет
- генетические мутации
- ионизирующая радиация
- нерегулярная половая жизнь
- наличие рака молочной железы у ближайших родственников
- наличие доброкачественных заболеваний молочной железы
- начало менструального цикла до 12 лет и менопауза после 55 лет
- поздние первые роды или отсутствие родов
- отсутствие или позднее начало половой жизни
- заместительная гормонотерапия эстрогенами в постменопаузальном периоде
- длительное принятие гормональных контрацептивов
- перенесенный рак молочной железы или другой рак
- курение и употребление алкоголя
- опухоли матки, кисты, опухоли яичников
- недостаточная физическая активность
Поэтому для предотвращения возникновения заболевания следует следить за своим питанием и образом жизни, помнить о возможных рисках и проходить профилактические осмотры.
Как борются с онкологией груди в Украине во время войны?
20 октября мир отмечает Всемирный день борьбы с раком молочной железы. В Украине же каждая восьмая женщина сталкивается с раком груди. В этом году украинкам бороться стало еще труднее: во время полномасштабного вторжения русская армия разрушила более 300 медицинских учреждений.
Поэтому Фонд поддержки взрослых онкопациентов проведет международный благотворительный забег, чтобы поддержать украинок, во время войны борющихся с раком груди.
Цель - привлечь внимание к важности своевременных обследований и собрать 300 000 гривен для закупки жизненно необходимого препарата.
Присоединиться к забегу и внести вклад можно на сайте организации.
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