Как обнаружить болезнь Альцгеймера за 15 лет до появления симптомов: новое открытие медиков

Что известно о разработке

Тест работает путем проверки уровня белка p-tau217 в крови. Он является маркером биологических изменений, происходящих в мозге во время болезни Альцгеймера.

Ученые говорят, что это может быть ключом к выявлению болезни Альцгеймера на ранних стадиях. Разработка может совершить настоящую революцию в диагностике людей, у которых есть подозрение на наличие заболевания.

Пока тест не предлагают пациентам с подозрением на болезнь, однако благотворительные организации говорят, что к 2027 году он может быть готов к широкому использованию.

"Результаты этих тестов могут быть достаточно четкими, чтобы не требовать дальнейших обследований для некоторых людей, живущих с болезнью Альцгеймера. Это может значительно ускорить путь диагностики в будущем", - сказал доктор и помощник директора по исследованиям и инновациям Общества Альцгеймера Ричард Оукли.

Однако медики все еще нуждаются в большем исследовании в разных сообществах, чтобы понять, насколько эффективны эти анализы крови.

Что такое болезнь Альцгеймера

В ходе развития заболевания повреждается "серое вещество" головного мозга, что приводит к потере памяти и прогрессирующему слабоумию. Это нарушение мозговых процессов, но не физических функций.

Причины болезни Альцгеймера: наследственная предрасположенность

атеросклероз

кислородная недостаточность

отложение бета-амилоида в клетках головного мозга

снижение уровня ацетилхолина

хромосомные нарушения

специфические реакции иммунитета

воздействие токсических веществ

травмы (психологические, черепно-мозговые)

вирусы Есть также предположение, что болезнь Альцгеймера заразна на белковом уровне.