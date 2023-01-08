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Как решить интимные проблемы. Психолог дала парам профессиональные советы

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Воскресенье 08 января 2023 19:20
Как решить интимные проблемы. Психолог дала парам профессиональные советы Как вернуть страсть в отношения (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Почти каждая пара рано или поздно сталкивается с интимными проблемами: страсть уходит, вы все реже обращаете друг на друга внимание, количество и качество близости значительно снижается. Но не все еще утрачено, если вы готовы признать проблему и искать пути ее решения.

Как вернуть интим в вашу жизнь, знает психолог Алена Щербань .

Куда исчезает страсть

По словам эксперта, 5% украинцев занимаются сексом ежедневно. Еще 20 – дважды в неделю. 30% повезло меньше – они наслаждаются сексом с партнером всего раз в месяц.

"Практически каждая пара сталкивается с проблемами сексуального характера. У кого-то они возникают уже в начале отношений. У большинства же градус страсти уменьшается с годами: на смену бурным временам приходит эмоциональный штиль, когда секс опускается в списке жизненных приоритетов все ниже и ниже. Партнеры редко занимаются любовью, но продолжают притворяться (как для всех, так и для себя) что с интимной жизнью у них все в порядке", – рассказывает Алена Щербань.

Конечно, такая ситуация может устраивать обоих, но по статистике большинство все же надеется, что секс вернется в их жизнь.

Главное, что нужно понять: если умалчивать проблемы и ничего не делать для их решения – этого никогда не произойдет.

"Секс требует точно такого же внимания, как и другие элементы здоровых отношений. Снова почувствовать желание и оказаться с любимым человеком в постели можно только тогда, когда вы начнете делать шаги в нужном направлении", – советует эксперт.

Как решить интимные проблемы. Психолог дала парам профессиональные советы

Алена Щербань (фото: instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Говорите о сексе

Не ограничивайте свое общение разговорами о шоппинге, погоде или обсуждением скандалов в соцсетях. В то же время не стоит говорить о сексе, как проблеме.

Ответьте себе на следующие вопросы: "Чего партнер хочет от жизни?", "Имеет ли он сексуальные фантазии?", "От чего получает наибольшее удовольствие?". О собственных нуждах и желаниях тоже не бойтесь говорить. Если вам нужна более длительная прелюдия – скажите об этом. Хотите попробовать что-нибудь новенькое? Озвучьте свое желание.

Важно, чтобы секс присутствовал в перечне актуальных для вас тем, и не воспринимался как нечто второстепенное. Запомните: молчание – это отсутствие желаемого результата. Если в отношениях существует определенный дискомфорт или проблемы – молча их не решишь.

Играйте в сексуальные игры

Чтобы настроиться на сексуальную волну и создать эротический вайб в отношениях – в течение недели флиртуйте и играйте в эротические игры. Есть только одно правило: игры не должны завершаться проникновением. Если эротические игры зашли слишком далеко – ограничитесь мастурбацией.

Продержитесь неделю без полноценного секса и вы лучше узнаете партнера, а он – вас. Поэтому ласкайте друг друга, целуйте, создавайте эротические ситуации… Это может быть комплект эротического белья, случайно забытый на кровати. Свечи и романтическая музыка в спальне. Вызвать желание может общий просмотр эротического фильма или изучение ассортимента секс-шопа в интернете.

Рассказывая или, по крайней мере, намекая на свои потребности, вы делаете первый шаг к их реализации.

Как решить интимные проблемы. Психолог дала парам профессиональные советы

Алена Щербань (фото: instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Борьба с препятствиями

Иногда желание заниматься сексом убивают совсем обыденные вещи. Например, у кого-то исчезает эротический настрой, потому что партнер не любит принимать вечером душ. Кто-то считает асексуальной пижаму любимого человека, на которой изображен Мики Маус.

Этот список можно продолжать, и в него попадут совсем неожиданные вещи. Разбросанные по комнате грязные носки, неухоженные ногти, и даже холодные ноги партнера!

К счастью, если откровенно поговорить обо всем, что вам не нравится, помехи можно устранить. Главное не обижаться и с пониманием принимать пожелания друг друга.

Соглашайтесь на эксперименты

Прекрасный способ вернуть секс в отношения – попробовать что-то новенькое. Экспериментируйте в постели. Если партнер предложит вам ролевую игру с переодеванием в полицейского или использование сексуальных гаджетов, не надо сразу отказываться: "Неужели я тебя больше не устраиваю!?"

Воспринимайте секс как игру, в которую играют двое. К тому же, даже неудачный эксперимент способен подарить вам новые эмоции, или, по крайней мере, улыбку, когда вы будете о нем вспоминать.

Место для секса

Ваша спальня – это место для любви и отдыха. Так что не тяните в нее работу или ссоры. Эта комната должна ассоциироваться у вас только с удовольствием. Освободите спальню от всего, что отвлекает от наслаждения – рабочего ноутбука или смартфона, выключите телевизор с новостями, которые не дают расслабиться.

Это место только для эротических игр и сна. Следует напомнить, что дети не должны ночевать в постели родителей. Это только ваша территория.

Ограничиваться только домом не стоит. Иногда новое место – например, номер в отеле или гостевой домик возле дома друзей – просто созданы для секса. Не отказывайтесь от новых впечатлений.

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