Как отключить безопасный режим на Android

Чаще всего в телефоне или планшете с операционной системой Android включается безопасный режим (Safe Mode).

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что такое безопасный режим, зачем он нужен и как деактивировать эту функцию на своем гаджете.

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Как выйти из безопасного режима на Samsung

Безопасный режим (или Safe Mode) в Samsung является диагностическим инструментом, который помогает обнаружить и устранить проблемы на устройстве.

Этот режим позволяет запускать устройство Android с базовым интерфейсом и выключенными приложениями сторонних разработчиков.

Так пользователь может проверить, как работает операционная система устройства и стандартные приложения, установленные по умолчанию, без влияния стороннего программного обеспечения.

Для выхода из безопасного режима на смартфонах Samsung требуется:

или перезагрузить устройство

или коснуться сообщения в шторке и нажать "Выключить"

Выключить безопасный режим можно несколькими способами (скриншот: samsung.com)

Что делать, если включен безопасный режим

Безопасный режим - и полезная, и "проказливая" функция одновременно. Это обусловлено тем, что когда она нужна, найти ее не всегда получается. В свою очередь она может самостоятельно включиться в самый неподходящий момент.

Если безопасный режим включен, однако он вам не нужен, эксперты советуют его отключить:

перезагрузить гаджет

отключить режим через панель уведомлений

выключить устройство, извлечь батарею (аккумулятор), вернуть на место и включить устройство - если ваш гаджет это позволяет

сбросить смартфон до заводских настроек (в крайнем случае)

Иногда для решения той или иной проблемы приходится также удалять программу или программы, которые начали давать сбой.

Как выйти из безопасного режима на Редми

Вариант выхода из безопасного режима для телефонов Redmi от компании Xiaomi подобен вышеупомянутым. Для этого рекомендуют:

нажать и удерживать кнопку питания, пока не появится опция "Выключить"

выбрать опцию "Перезапустить"

После перезагрузки смартфон больше не должен находиться в безопасном режиме.

Как найти безопасный режим на телефоне

Процесс включения безопасного режима Android может отличаться в зависимости от модели устройства и версии операционной системы. В то же время общие шаги для поиска и включения безопасного режима следующие:

нажмите и удерживайте кнопку питания на устройстве, пока на экране не появится опция "Выключить питание"

нажмите и удерживайте опцию "Выключить", пока не появится всплывающее окно с возможностью перезагрузить устройство в безопасном режиме

нажмите кнопку "Oк", чтобы подтвердить, что вы хотите перезагрузить устройство в безопасном режиме.

после перезагрузки устройства вы увидите надпись "Безопасный режим" в левом нижнем углу экрана

Не все устройства Android имеют одинаковый метод входа в безопасный режим.

На некоторых из них может потребоваться нажатие и удерживание кнопки уменьшения громкости при перезагрузке устройства или другой комбинации кнопок.

Почему активирован безопасный режим

Иногда операционная система гаджетов автоматически перезагружается и активирует безопасный режим.

Чаще всего это происходит тогда, когда замечен какой-либо сбой, или что-то в ОС "пошло не так".

Если ваш смартфон (или планшет) вдруг переключился на безопасный режим, в нижней левой части экрана будет написана фраза "Безопасный режим".

В такой ситуации эксперты советуют проверить, все ли в порядке с вашим гаджетом, и только после этого перезапускать его в обычном режиме.

Что делать, если на планшете включился безопасный режим

Если на планшете включился безопасный режим, проверьте его работу и функциональность без сторонних программ.

При нормальном функционировании следует выйти из безопасного режима и "почистить" гаджет на предмет спама, лишних программ (неактивных, или только что установленных) которые могут давать сбой работы системы, кэша и т.д.

Для того чтобы выйти из безопасного режима на планшете, нужно его перезагрузить. При этом во время нового "запуска" нужно нажать центральную кнопку "Домой" (home button) и удерживать ее, пока гаджет полностью не включится.

Если функции перезагрузки на вашем планшете не нашлось, эксперты советуют просто отключить его, а при включении сразу зажать home button.

Другим вариантом может стать перезагрузка с помощью режима recovery - так осуществляется сброс настроек или загрузка операционной системы.