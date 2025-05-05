Как будет выглядеть человек через 10 000 лет: ИИ показал шокирующую трансформацию

Моделирование ИИ показало, что людям понадобилось примерно шесть миллионов лет, чтобы добиться того уровня эволюции, который мы имеем сейчас. Но современные люди существуют около 12 000 из этих лет. Так как же могут эволюционировать люди за следующие 10 000 лет?

"Мы стали примерно на 10 см выше, и теперь можем есть молочные продукты даже во взрослом возрасте. Итак, если эти вещи могут произойти через 12 000 лет, то где мы будем через сотни тысяч лет?", - говорят авторы видео.

Они добавили, что наше будущее будет определяться чертами характера людей, которые имеют детей, и количеством их детей.

"Если люди от природы имеющие избыточный вес и проблемы со здоровьем, будут единственными, кто будет иметь детей в течение следующего миллиона лет, то именно так закончится человечество. Возможно, нам не придется волноваться ни об одном из этих природных явлений. Вместо этого мы могли бы полностью соединиться с технологиями еще до того, как что-то произойдет. Кибернетические руки, мозговые чипы и лазерные глаза - все это может стать реальностью", - говорят исследователи.

Не исключено, что человечество научится менять гены ребенка еще до рождения и полностью избавится от эволюции.

Но если она продолжится, то у людей в течение следующих 10 000 лет у людей могут стать меньше челюсти и зубы. Вероятно, будет меньше и мозг, но он будет иметь повышенную эффективность.

Некоторые эволюционные симуляции показали, что именно наша зависимость от технологий может привести к более толстым черепам и меньшему мозгу. Другие вероятные черты - сильная иммунная система и адаптация к изменению климата, такие как более тонкая кожа или большие уши для рассеивания тепла.

Конечно, трудно предсказать точно, как люди будут меняться и развиваться в течение длительного времени, поскольку это будет зависеть от многих факторов, включая окружающую среду.