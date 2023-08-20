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Как выглядит затопленная Каховская ГЭС сейчас: в сети показали шокирующее видео

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Херсонская область, Воскресенье 20 августа 2023 12:36
Как выглядит затопленная Каховская ГЭС сейчас: в сети показали шокирующее видео Как выглядит сейчас Каховская ГЭС (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Каховская ГЭС была разрушена российскими оккупантами 6 июня 2023 года. Действия военных РФ уже назвали самым масштабным экологическим преступлением. В результате подрыва гребли, были затоплены десятки километров вокруг, погибли животные, люди и разрушены дома.

Как выглядит Каховская ГЭС сейчас, показал представитель Оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров в своем Telegram-канале.

Разрушения Каховской ГЭС

Из-за теракта, который устроили россияне на Каховской ГЭС, было разрушено 11 из 28 пролетов верхней части гребли. А из машинного зала станции в воду ушло 150 тонн смазки.

На свежем видео можно увидеть разрушения, а также последствия подрыва ГЭС.

"Видно разрушенную водосливную дамбу, здание машинного зала разломилось на две части, и одна из этих частей наполовину погрузилась в воду", - сообщает Назаров.

Также он отмечает, что полностью разрушены судоходный шлюз и земляная плотина между зданием ГЭС и судоходным шлюзом у правого берега.

Какой вред нанесен экологии

Как рассказали в Украинской природоохранной группе, теракт принес огромный вред дикой природе.

Водохранилище было вторым по площади в Украине и занимало более 2000 квадратных километров и имело длину 240 км. Оно располагалось в трех областях - Запорожской, Днепропетровской и Херсонской.

Как выглядит затопленная Каховская ГЭС сейчас: в сети показали шокирующее видеоКак выглядит затопленная Каховская ГЭС сейчас: в сети показали шокирующее видео

Как сейчас выглядит Каховская ГЭС (фото: facebook.com/GazetaSvit)

Негативные последствия охватывают территорию значительно больше - по данным ученых, пострадает дикая природа на площади не менее 5000 квадратных километров, это зона затопления и зона осушения.

Вред был принесен рыбам, птицам, водной фауне, наземной фауне и растениям. Некоторые виды микроорганизмов, животных и растений исчезнут с лица нашей планеты.

Кстати, ранее мы писали о том, сколько лет будет восстанавливаться природа на месте Каховского водохранилища.

А еще рассказывали о том, из-за теракта на Каховской ГЭС полностью исчез редкий вид рыбы.

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Каховське водосховище Каховская ГЭС