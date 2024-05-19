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Как выглядит Усик после победного боя: это фото "разорвало" сеть

Усик показал новый пояс (фото: instagram.com/usykaa)
Автор: Полина Иваненко

Украинский боксер Александр Усик, который в ночь на 19 мая победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира, показал, как он выглядит после боя. И эта фотография очень быстро собрала очень много лайков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Усик поделился в Instagram.

Как Усик выглядит после боя

На новом фото боксер позирует с новым поясом. Можно увидеть, что на лице Усика есть синяки, а также ему наложили швы на бровь, которую ему рассек Фьюри.

Впрочем, чемпион не выглядит расстроенным, ведь сумел победить британца и получить желаемый титул.

Боксер показал новый пояс (фото: instagram.com/usykaa)

Фото Усика после боя буквально "разорвало" сеть. За несколько часов пост собрал более 1 миллиона и 200 тысяч лайков. К тому же, под фотографией уже появилось более 15 тысяч комментариев.

Новое фото Усика собрало более миллиона лайков (скриншот)

Пользователи поздравляют боксера с победой. Они пишут:

  • "Лучший в мире. Лучшая команда. Очень горжусь"
  • "Благодарим за бой, поздравляем и невероятно гордимся, какой же Молодец"
  • "Слава Сынам Украины"
  • "Красава"
  • "Лучший! Верили в победу!".

Напомним, ранее стало известно, что у Усика после боя с Фьюри подозревали перелом челюсти.

Кроме этого, после боя Усик щемяще высказался об отце.

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