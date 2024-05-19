Как выглядит Усик после победного боя: это фото "разорвало" сеть

Как Усик выглядит после боя

На новом фото боксер позирует с новым поясом. Можно увидеть, что на лице Усика есть синяки, а также ему наложили швы на бровь, которую ему рассек Фьюри.

Впрочем, чемпион не выглядит расстроенным, ведь сумел победить британца и получить желаемый титул.

Боксер показал новый пояс (фото: instagram.com/usykaa)

Фото Усика после боя буквально "разорвало" сеть. За несколько часов пост собрал более 1 миллиона и 200 тысяч лайков. К тому же, под фотографией уже появилось более 15 тысяч комментариев.

Новое фото Усика собрало более миллиона лайков (скриншот)

Пользователи поздравляют боксера с победой. Они пишут: