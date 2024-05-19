Как выглядит и чем занимается жена Дениса Беринчика: горячие фото

Денис Беринчик стал чемпионом мира по версии WBO в легком весе , и его, как всегда, поддерживает жена Лиана.

О том, как выглядит и чем живет супруга боксера, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram женщины.

Как выглядит и чем занимается жена Дениса Беринчика

Известно, что жена украинского боксера Лиана окончила академию МВД на следователя, увлекается музыкой и активно ведет Instagram, где можно понять, чем живет жена боксера.

Также девушка не пропускает поединков мужчины и посещает футбольные матчи на НСК Олимпийский - это ее увлечение.

Лиана любит спорт - это можно заметить благодаря идеальной фигуре девушки. У себя в профиле жена Беринчика показывает, что занимается флай-йогой, а это очень сложный вид спорта, ведь тренируется все тело, не говоря уже о разнообразных и тяжелых трюках и элементах.

Страница женщины в Instagram наполнена горячими фотографиями, демонстрирующими движение ее жизни, она часто отдыхает, делает фотосессии и просто хорошие снимки.

Ее часто можно заметить в купальниках или просто в откровенных нарядах, что очень нравится подписчикам Лианы, а их у нее около 2-х тысяч.

Конечно, большую часть своей жизни она уделяет воспитанию детей и своему любимому чемпиону - Денису Беринчику.

Жена Дениса Беринчика (фото: instagram.com/liana.07.07)