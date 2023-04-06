Как выглядит "скромная обитель" Паши Мерседеса за миллион долларов: появилось видео

Где находится дом Павла Лебедя

Так, особняк бывшего наместника Киево-Печерской лавры находится в Воронькове Бориспольского района, это в 40 километрах от Киева.

Павел Лебедь проживает в двухэтажном доме площадью 580 квадратных метров. Общая площадь участка – 0,4 га, его цена на 2018 год составила 1 млн. 300 тыс. долларов.

В шикарном особняке есть дорогая итальянская мебель, современная бытовая техника, камины, мраморный пол и немецкий паркет с подогревом, также имеются чешские люстры.

Дом Павла Лебедя изнутри (Скриншот видео)

На территории "скоромной обители" также есть гостевой домик площадью 170 квадратных метров, дом для охраны, беседка и другое.

"Небольшой домик" митрополита (Скришот с видео)

Кроме того, в Воронькове у бывшего наместника Лавры есть своя ферма с площадью 6 га. Она включает склады, коровники, силосные ямы.

Так выглядит дом Павла Лебедя с высоты (Скриншот из видео)

Кроме того у Лебедя есть еще одно двухэтажное здание с мансардой, расположенное в центре Киева. Он еще шикарнее особняка в Воронькове. Отмечается, что этот участок просто "отжали" у людей, которые давно здесь жили.

Дом Павла Лебедя с мансардой на Печерске (Скриншот из видео)