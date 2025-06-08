Как выглядит презерватив, которому более 200 лет: рисунок на нем вас точно поразит

Недавно в Амстердаме был выставлен экземпляр презерватива, который заставит вас переосмыслить свои представления о прошлом. Приготовьтесь, ведь почти 200-летний презерватив не только шокирует своим возрастом и материалом, но и неожиданным рисунком, который открывает окно в общество 19 века!

Необычная находка

Кураторы знаменитого Рейксмузея в Амстердаме полгода назад сделали настоящее открытие на аукционе. Их внимание привлек необычный лот - презерватив, датированный 1830 годом, да еще и с необычным принтом. Они были единственными, кто сделал на него ставку, что, возможно, и неудивительно, учитывая специфику предмета.

После приобретения было установлено, что этот уникальный контрацептив, вероятно, был изготовлен из бараньего аппендикса. Предполагается, что он мог быть выдан в качестве сувенира в борделе.

Заявление музея подчеркивает его редкость: это лишь один из двух таких артефактов, сохранившихся до наших дней. Несмотря на свой почтенный возраст, он находится в отличном, неиспользованном состоянии.

Конечно, использовать его сегодня, как и любой просроченный презерватив, не рекомендуется!

Пикантный рисунок и его значение

Что делает этот презерватив особенно редким и интересным, так это откровенный принт на нем. Иллюстрация изображает монахиню, сидящую на стуле с поднятой туникой и расставленными ногами, указывая на трех священнослужителей, которые, следует признать, иллюстрированы несколько преувеличенно.

Под гравюрой красуется надпись на французском языке: "Voilà mon choix", что переводится как "Это мой выбор".

Музейные эксперты предполагают, что это не просто шутка, а пародия на целибат и на известный сюжет из греческой мифологии - Суд Париса.

В этой истории троянский принц Парис должен был выбрать самую прекрасную из трех богинь. Он выбрал Афродиту, которая подкупила его обещанием прекрасной Елены Спартанской, что, как известно, привело к Троянской войне.

Презерватив 1830 года (фото: Рейксмузей)

Больше чем экспонат

Выставление этого презерватива в музее (где он будет представлен до конца ноября) - это не просто демонстрация редкой находки или повод для улыбки. Это попытка глубже понять секс и общество той эпохи.

Как пояснили в Рейксмузее, этот экспонат позволил им "сосредоточиться на сексуальности и проституции 19 века, теме, которая недостаточно представлена в нашей коллекции".

Презерватив воплощает как "светлые, так и темные стороны сексуального здоровья" в эпоху, когда стремление к чувственному удовольствию было наполнено страхом перед нежелательной беременностью и, особенно, заболеваниями, передающимися половым путем, такими как сифилис.

Хотя отношение к сексу менялось, сама идея контроля рождаемости существует гораздо дольше, чем 19 век - на самом деле, она восходит к самому началу истории человечества.