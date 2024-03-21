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Как выглядит полупрозрачный комбинезон Тины Кароль за несколько тысяч гривен (фото)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлия Любченко

Тина Кароль стала украинской иконой стиля за последние 2 года, ведь ее образы изменились кардинально. Фоловеры следят не только за самими лугами, но и за их стоимостью.

О стоимости интересного комбинезона Кароль, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль поклонницы звезды.

Сколько стоит полупрозрачный комбинезон

Тина Кароль любит шокировать своими нарядами и в последнее время в сети часто можно заметить комментарии, вроде так обнажаться неуместно, или что Тени это не подходит и она может больше, чем просто показывать обнаженные части своего тела.

Однако певица пока имеет замечательную фигуру, благодаря занятиям йогой и режиму питания, и, конечно, ей хочется демонстрировать свои изменения, как и любой женщине в такой ситуации, но это имеет две стороны медали.

Несмотря на все негативные комментарии в свой адрес, украинская поп-дива продолжает удивлять своими образами. Так, например, недавно Кароль показала на себе полупрозрачный черный комбинезон из кружева, который подчеркивает ее фигуру.

Скриншот

Стоит сказать, что в сочетании с красными губами, макияжем и укладкой этот образ выглядит довольно смело и даже немного агрессивно.

Одна из поклонниц Тины постоянно исследует стоимость и бренды ее образов, и этот комбинезон не стал исключением. Как оказалось, он стоит 5 тысяч 499 гривен.

Он не прост, ведь это комбинезон "lace" от бренда Keepstyle, выполненный из эластичного кружева, благодаря чему он идеально садится по фигуре и не сковывает движения. Снизу штаны широкие, что позволяет комбинировать комбинезон с разнообразной обувью.

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