Как выглядит и чем занимается в ВСУ сын ведущего Игоря Пелыха, который погиб в ужасном ДТП 16 лет назад

Сын телеведущего Игоря Пелыха, который многим знаком после проектов "Не всі вдома" и "Галопом по Європах" в начале 2000-ных, 23-летний Иван Пелых рассказал, чем занимается в ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Маричке Падалко на YouTube-канале "Марічка".

Чем Иван Пелых занимается в ВСУ

Молодой человек встал на защиту Украины с первых дней войны. На тот момент ему было всего 20 лет.

Он рассказал о том, как восприняла его мама, телеведущая Александра Лозинская, решение присоединиться к рядам ВСУ.

"Просто я сказал, что еду и буду искать, как присоединиться (в ряды ВСУ - ред.). Они тогда со старшей сестрой сидели в подвале и где-то крутили "коктейли Молотова" кому-то", - отметил Иван Пелых.

Также он рассекретил, чем именно занимается на фронте.

"Сейчас я командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов. Короче, командир ОУБАК. Был командиром взвода, но сейчас немножко понизился на отделение. Потому что командир взвода - это материально ответственная должность. Ясно, что это больше личного состава, больше ответственности, но я также немножко вовлечен в организационные вопросы, написание документов, бумаг, работы с личным составом и так далее", - подчеркнул он.



Иван Пелых (скриншот видео)

В 2022 году, когда молодой человек присоединился к ВСУ, его основной задачей было руководить беспилотниками.

"В 2022 году я активно пролетал, в 2023 году перевелся, я стал командиром взвода, а в 2024 году обратно понизился, так как мне хотелось летать, а не заниматься организационными вопросами", - подчеркнул он.

Кто такой Иван Пелых

Отметим, что Иван Пелых до начала полномасштабного вторжения РФ учился на режиссера. После 24 февраля 2022 года был в составе Сил территориальной обороны ВСУ, а затем в 1-й Интернациональной роте специального назначения. Служил в Донецкой и Сумской областях, участвовал в боях за Курскую область.



Иван Пелых в Курской области (фото: instagram.com/ivanpelykh)

В мае 2024 года министр обороны Рустем Умеров наградил его знаком отличия за службу.

Недавно молодой человек сделал предложение своей девушке Ксении, которая поддерживает любимого на фронте благодаря волонтерству. Она занимается танцами, работает менеджером благотворительного фонда Сергея Притулы и активно помогает ВСУ.



Иван Пелых с возлюбленной (фото: instagram.com/ivanpelykh)

Что известно про Игоря Пелыха

Игорь Пелых родился в 1974 году в Тернополе. Работал на радио в родном городе, а затем и в Киеве. С 1998 года по 1999 год работал диджеем на киевском "Радіо Столицi".

В 1999 году начал работать в телекомпании "1+1", где вместе с будущей супругой Александрой Лозинской вел программу "Не всі вдома".

Был ведущим телепередач "Галопом по Європах" на ICTV, "На свою голову", "Таксі", "Лабіринт".

В 2003 году получил премию "Телетриумф" в номинации "лучший ведущий развлекательных программ" на украинском телевидении.

В 2005 году основал студию "Роги і копита продакшн" и стал ее генеральным продюсером.

8 мая 2009 года трагически погиб в результате ДТП в Киеве на проспекте Победы. У него осталась супруга и трое детей.



Игорь Пелых с женой и детьми - архивное фото (фото: nova.te.ua)

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