Как выгодно и безопасно оплачивать покупки и обменивать валюту за границей

Отправляясь за границу, важно заранее подготовиться к обмену валюты и способам оплаты. Неправильный подход к этому вопросу может привести к дополнительным расходам или даже к финансовым рискам.

РБК-Украина (проект Styler) дает советы по обмену валюты и оплатам за рубежом, которые помогут сделать путешествие комфортным и безопасным.

Выбирайте надежный обменный пункт

Перед обменом валюты рекомендуется проверить курсы в нескольких местах, так как аэропорты и районы обычно предлагают менее выгодные условия.

Найдите обменный пункт в банках или путешествуйте с небольшим количеством наличных, поскольку многие страны предлагают более выгодный курс при оплате картой.

Онлайн-сервисы также помогут отследить курсы, а приложения мобильных банков позволяют мгновенно увидеть реальный курс для вашей карты. Кроме того, выбирайте пункты без дополнительных комиссий за обмен. Использование курсов, близких к межбанковским, поможет избежать лишних затрат.

Преимущества использования платежных карт

Карты Visa и MasterCard принимаются почти во всех странах, а также обеспечивают автоматическую конвертацию валют по межбанковскому курсу. Использование карт может быть удобнее и безопаснее наличных, особенно если ваша карта предлагает дополнительные бонусы или кэшбек.

Однако некоторые страны могут взимать дополнительную комиссию при снятии наличных с карточек - учтите это во избежание непредвиденных расходов.

Используйте именные карты, поскольку неименные могут не принимать в магазинах или ресторанах. И, конечно, всегда проверяйте соответствие имени на карте с паспортными данными.

За рубежом удобнее использовать карту, а не наличные (фото: Freepik.com)

Избегайте снятия наличных с кредитных карт

Снятие наличных с кредитной карты за границей часто сопровождается высокими комиссиями и дополнительными процентами. Если вам нужна наличность, лучше использовать дебетовую карту, которая предлагает более выгодные условия и более низкие комиссии.

Предварительно проверьте стоимость конвертации валюты и комиссии вашего банка при операциях за границей.

Некоторые банки также предлагают особые условия для туристов, такие как бесплатное снятие в определенных банкоматах. Ограничьте использование кредитных карт для снятия наличных денег, поскольку эти средства лучше хранить на случай чрезвычайной ситуации.

Используйте мультивалютные карты

Многие банки предлагают мультивалютные карты, которые позволяют хранить несколько валют на одном счете, что удобно для путешественников, посещающих разные страны.

Это позволяет избежать лишних конвертационных расходов и легко изменять валюту в приложении. Важно проверить условия обслуживания таких карт и убедиться, что конвертация производится без лишних комиссий.

Также обратите внимание на банки, которые позволяют конвертировать деньги вперед, когда курс выгоден. Мультивалютные карты могут существенно снизить расходы и облегчить финансовые операции за рубежом.

Сравнение курсов валют поможет выгодно обменять деньги (фото: Freepik.com)

Пользуйтесь защитой карты и банковскими приложениями

В путешествии важно обеспечить безопасность вашей карты. Всегда включайте уведомления о транзакциях и выбирайте карты с технологией 3D Secure для подтверждения операций. Используйте банковские приложения для контроля расходов и быстрой блокировки карты при потере.

Оберегайте PIN от посторонних глаз и не используйте банкоматы в малоизвестных местах. Также если возникают проблемы с оплатой, обращайтесь в свой банк для быстрого решения вопроса или изменения лимита на операции.