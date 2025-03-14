Как выгодно покупать в Duty Free: что брать, а что оставить на полке

Duty Free - это магазины беспошлинной торговли, которые привлекают пассажиров авиарейсов выгодными ценами. Однако не все так просто: иногда цены в Duty Free даже выше, чем в обычных магазинах, а некоторые товары вообще не имеют смысла покупать.

РБК-Украина (проект Styler) дает советы, как не попасть в ловушку маркетологов и сделать действительно выгодные покупки.

Как появились Duty Free и почему они популярны

Первый магазин беспошлинной торговли открылся в Ирландии в 1947 году. Его основатели поняли, что пассажиры, ожидающие рейс, готовы тратить деньги, и отсутствие налогов сделает покупки еще более привлекательными.

Сегодня Duty Free работают в аэропортах, портах, на борту международных самолетов и даже в туннеле под Ла-Маншем. В некоторых странах, таких как Австралия или Индия, магазины беспошлинной торговли доступны даже по прибытии, а на Филиппинах он вообще расположен в полутора километрах от аэропорта.

Основные категории товаров - алкоголь, табачные изделия, духи, косметика, сладости и аксессуары от мировых брендов.

Действительно ли в Duty Free дешевле?

Отсутствие налогов не означает, что все товары дешевле - на стоимость влияют другие факторы.

Во-первых, аренда торговых площадей в аэропортах очень дорогая, и продавцы закладывают эти расходы в цену товара.

Во-вторых, курс валют в стране может сделать покупки менее выгодными, чем кажется на первый взгляд. В некоторых случаях цены в Duty Free даже выше обычных магазинов, особенно в дорогих аэропортах, таких как во Франции, ОАЭ или США.

Выгоднее всего покупать алкоголь в скандинавских странах, косметику - в Париже, а брендовые аксессуары - в Италии.

Покупки в Duty Free могут сэкономить вам немало денег (фото: Freepik.com)

Что стоит покупать в Duty Free?

Есть определенные категории товаров, которые почти всегда выгодно покупать беспошлинно.

Например, табачные изделия часто стоят дешевле, чем в обычных магазинах, особенно в странах с высокими налогами на сигареты.

Духи и косметика могут иметь привлекательные цены, а также эксклюзивные наборы, которых нет в обычной продаже. Многие производители выпускают специальные тревел-версии косметики и алкоголя, которые продаются только в Duty Free.

Также стоит обратить внимание на шоколадные наборы, ведь в беспошлинных магазинах часто можно найти лимитированные коллекции известных брендов.

Чего лучше не покупать?

Не все товары в Duty Free оправдывают свою стоимость. Сувенирная продукция всегда стоит дороже, чем в городских магазинах, ведь пассажиры часто покупают подарки в последний момент.

Алкоголь в азиатских Duty Free обычно не выгоден из-за высоких наценок.

Не стоит покупать и технику - большинство гаджетов имеют те же цены, что и в обычных магазинах, а иногда даже дороже. Некоторые брендовые товары также могут иметь завышенные цены из-за эксклюзивного статуса и отсутствия конкуренции в пределах аэропорта.

Как покупать выгодно?

Главное правило - не поддаваться импульсивным покупкам и заранее исследовать цены. Если планируете купить что-то конкретное, проверьте его стоимость в местных магазинах или на официальных сайтах.

Помните, что в странах ЕС покупки между государствами-членами не являются беспошлинными - налоги все равно придется заплатить. Удачный момент для покупки - когда валюта страны пребывания слабее вашей, ведь тогда товары в Duty Free могут быть особенно выгодными.

И наконец, не забывайте об ограничениях на ввоз алкоголя и табака, чтобы не переплатить на таможне.

Вас может заинтересовать