Как выгодно покупать в Duty Free: что брать, а что оставить на полке
Duty Free - это магазины беспошлинной торговли, которые привлекают пассажиров авиарейсов выгодными ценами. Однако не все так просто: иногда цены в Duty Free даже выше, чем в обычных магазинах, а некоторые товары вообще не имеют смысла покупать.
РБК-Украина (проект Styler) дает советы, как не попасть в ловушку маркетологов и сделать действительно выгодные покупки.
Как появились Duty Free и почему они популярны
Первый магазин беспошлинной торговли открылся в Ирландии в 1947 году. Его основатели поняли, что пассажиры, ожидающие рейс, готовы тратить деньги, и отсутствие налогов сделает покупки еще более привлекательными.
Сегодня Duty Free работают в аэропортах, портах, на борту международных самолетов и даже в туннеле под Ла-Маншем. В некоторых странах, таких как Австралия или Индия, магазины беспошлинной торговли доступны даже по прибытии, а на Филиппинах он вообще расположен в полутора километрах от аэропорта.
Основные категории товаров - алкоголь, табачные изделия, духи, косметика, сладости и аксессуары от мировых брендов.
Действительно ли в Duty Free дешевле?
Отсутствие налогов не означает, что все товары дешевле - на стоимость влияют другие факторы.
Во-первых, аренда торговых площадей в аэропортах очень дорогая, и продавцы закладывают эти расходы в цену товара.
Во-вторых, курс валют в стране может сделать покупки менее выгодными, чем кажется на первый взгляд. В некоторых случаях цены в Duty Free даже выше обычных магазинов, особенно в дорогих аэропортах, таких как во Франции, ОАЭ или США.
Выгоднее всего покупать алкоголь в скандинавских странах, косметику - в Париже, а брендовые аксессуары - в Италии.
Покупки в Duty Free могут сэкономить вам немало денег (фото: Freepik.com)
Что стоит покупать в Duty Free?
Есть определенные категории товаров, которые почти всегда выгодно покупать беспошлинно.
Например, табачные изделия часто стоят дешевле, чем в обычных магазинах, особенно в странах с высокими налогами на сигареты.
Духи и косметика могут иметь привлекательные цены, а также эксклюзивные наборы, которых нет в обычной продаже. Многие производители выпускают специальные тревел-версии косметики и алкоголя, которые продаются только в Duty Free.
Также стоит обратить внимание на шоколадные наборы, ведь в беспошлинных магазинах часто можно найти лимитированные коллекции известных брендов.
Чего лучше не покупать?
Не все товары в Duty Free оправдывают свою стоимость. Сувенирная продукция всегда стоит дороже, чем в городских магазинах, ведь пассажиры часто покупают подарки в последний момент.
Алкоголь в азиатских Duty Free обычно не выгоден из-за высоких наценок.
Не стоит покупать и технику - большинство гаджетов имеют те же цены, что и в обычных магазинах, а иногда даже дороже. Некоторые брендовые товары также могут иметь завышенные цены из-за эксклюзивного статуса и отсутствия конкуренции в пределах аэропорта.
Как покупать выгодно?
Главное правило - не поддаваться импульсивным покупкам и заранее исследовать цены. Если планируете купить что-то конкретное, проверьте его стоимость в местных магазинах или на официальных сайтах.
Помните, что в странах ЕС покупки между государствами-членами не являются беспошлинными - налоги все равно придется заплатить. Удачный момент для покупки - когда валюта страны пребывания слабее вашей, ведь тогда товары в Duty Free могут быть особенно выгодными.
И наконец, не забывайте об ограничениях на ввоз алкоголя и табака, чтобы не переплатить на таможне.
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При подготовке материала использовались источники: сайты Mydutyfree.net и Airlife.ua.