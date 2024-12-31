Как отпраздновать Новый год и не впасть в депрессию: 8 советов от психолога

1. Снизьте ожидания

Идеальный Новый год, который мы видим в фильмах или соцсетях, часто не соответствует реальности. Примите, что не все может быть идеальным, и это нормально. Сфокусируйтесь на том, что действительно важно для вас, а не на чужих стандартах.

2. Создайте собственную традицию

Новый год - это не только о шумных вечеринках. Возможно, вам нравится провести время в тишине, читая книгу или смотря любимый фильм. Создайте собственный ритуал, который приносит радость именно вам.

3. Сосредоточьтесь на моменте

Не стоит зацикливаться на итогах года или страхах относительно будущего.

"Дайте себе возможность наслаждаться моментом: ароматом мандаринов, мерцанием гирлянд, теплом общения с близкими", - советует эксперт.

4. Установите здоровые границы

Если вам некомфортно на больших мероприятиях или в компании людей, которые не вызывают у вас приятных эмоций, скажите "нет". Вы имеете право провести праздник так, как вам удобно.

5. Откажитесь от сравнений

Каждый человек имеет свой уникальный путь. Не сравнивайте свою жизнь с картинками из Instagram или с историями знакомых. Ваша ценность не зависит от внешних атрибутов.

6. Найдите повод для благодарности

Вместо того чтобы фокусироваться на том, что не получилось, вспомните все хорошее, что произошло в вашем году, даже мелочи. Благодарность помогает увидеть позитив даже в сложных периодах.

7. Вовлекайтесь в активность

Активное движение - прогулка, танцы или даже утренние упражнения - повышает уровень эндорфинов и уменьшает стресс. Не позволяйте себе весь день сидеть на диване в ожидании полуночи.

8. Позаботьтесь о тех, кто одинок

Помощь другим - отличный способ обрести смысл и почувствовать радость. Позвоните одинокому знакомому, передайте угощение соседу или присоединитесь к благотворительности.

"Помните, что Новый год - это всего лишь одна ночь. Важно не то, как вы ее проведете, а как будете относиться к себе и миру в течение всего следующего года. Избавьтесь от давления и позвольте себе быть счастливыми именно сейчас", - советует Наталья Гарина.