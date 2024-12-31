Как отпраздновать Новый год и не впасть в депрессию: 8 советов от психолога

Новый год - это время ожиданий, подведения итогов и мечтаний о будущем. Однако для многих этот праздник может стать источником стресса и разочарований. Нереалистичные ожидания, одиночество, сравнение себя с другими или недовольство результатами года. Как избежать этого и встретить праздник с радостью?
Как отпраздновать Новый год и не впасть в депрессию, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) магистр психологии и психотерапевт Наталья Гарина.
Идеальный Новый год, который мы видим в фильмах или соцсетях, часто не соответствует реальности. Примите, что не все может быть идеальным, и это нормально. Сфокусируйтесь на том, что действительно важно для вас, а не на чужих стандартах.
Новый год - это не только о шумных вечеринках. Возможно, вам нравится провести время в тишине, читая книгу или смотря любимый фильм. Создайте собственный ритуал, который приносит радость именно вам.
Не стоит зацикливаться на итогах года или страхах относительно будущего.
"Дайте себе возможность наслаждаться моментом: ароматом мандаринов, мерцанием гирлянд, теплом общения с близкими", - советует эксперт.
Если вам некомфортно на больших мероприятиях или в компании людей, которые не вызывают у вас приятных эмоций, скажите "нет". Вы имеете право провести праздник так, как вам удобно.
Каждый человек имеет свой уникальный путь. Не сравнивайте свою жизнь с картинками из Instagram или с историями знакомых. Ваша ценность не зависит от внешних атрибутов.
Вместо того чтобы фокусироваться на том, что не получилось, вспомните все хорошее, что произошло в вашем году, даже мелочи. Благодарность помогает увидеть позитив даже в сложных периодах.
Активное движение - прогулка, танцы или даже утренние упражнения - повышает уровень эндорфинов и уменьшает стресс. Не позволяйте себе весь день сидеть на диване в ожидании полуночи.
Помощь другим - отличный способ обрести смысл и почувствовать радость. Позвоните одинокому знакомому, передайте угощение соседу или присоединитесь к благотворительности.
"Помните, что Новый год - это всего лишь одна ночь. Важно не то, как вы ее проведете, а как будете относиться к себе и миру в течение всего следующего года. Избавьтесь от давления и позвольте себе быть счастливыми именно сейчас", - советует Наталья Гарина.
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