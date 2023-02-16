Как отличить токсичную дружбу от здоровой: советы психологов

Когда речь идет о токсичных отношениях, все обычно думают о романтических. Однако дружба - это также взаимоотношения, которые нужно уметь выстраивать так, чтобы никто не чувствовал дискомфорта. То есть получается, что найти настоящего друга не так-то просто.
Как отличить токсичную дружбу от здоровой, рассказывают на странице "Поцілунки" в Instagram.
Если после общения с "другом" вы чувствуете себя хуже, чем прежде, это может быть признаком токсичной дружбы. У вас может испортиться настроение, появиться навязчивые или тревожные мысли, возникнуть раздражение и т. д.
Наблюдая эти признаки у себя, не игнорируйте их. От такой дружбы лучше отказаться, чтобы уберечь свое ментальное здоровье.
Любые отношения должны быть равноправными. Никто не должен брать на себя роль мамы, лидера или психотерапевта. Иначе неравенство будет выливаться в конфликты или искаженное восприятие дружбы.
Если чувствуете, что ваш друг или подруга определенным образом давит на вас, принимает единогласные решения и совершает другие нездоровые действия, скажите ему об этом. Не молчите о том, что вас беспокоит.
Если партнер не внимает вам, задумайтесь, стоит ли тратить на него свое время.
Здоровая конкуренция - это всегда хорошо, однако не в построении отношений. Если вы или ваш товарищ пытаетесь все время соперничать друг с другом в разных сферах жизни, это не дружба.
В здоровых отношениях люди радуются успехам друг друга, поддерживают без ноты зависти и способствуют взаимному росту.
Каждому из нас нужен человек, которому можно было бы рассказать о наболевшем и услышать совет. В такие моменты важно получать поддержку без всякого осуждения. Если в вашей дружбе такое явление присутствует, поздравляем это здоровые отношения!
Однако в случае если ваш друг или подруга вас перебивают, не слушают или вообще игнорируют, советуем задуматься, это именно тот человек, которому нужно изливать свою душу.
Это не очевидное проявление токсической дружбы. Согласитесь, что какие-либо здоровые отношения должны наполнять их участников, а не забирать энергию и эмоции. Обратите внимание на ваше общение на встрече.
Если обсуждаете интересующие обоих темы, находите ответы на какие-то вопросы и испытываете восхищение от этой дружбы, это хорошие сигналы. Однако обсуждение людей за соседним столиком и постоянное вспоминание школьных времен - точно не лучшие темы для дискуссии.
Какой крепкой не была бы ваша дружба, вы все равно остаетесь индивидуальностями. Это означает, что в своей жизни вы самостоятельно принимаете все решения и имеете собственное пространство. Ваши друзья это понимают.
Если же происходит с точностью наоборот, и друг/подруга занимает слишком много места и времени в вашей жизни, не принимая отказов, избегайте таких товарищей.
Раньше мы рассказывали, как не повторять одних и тех же ошибок в отношениях.
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