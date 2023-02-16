Как отличить токсичную дружбу от здоровой: советы психологов

Эмоциональное состояние во время общения

Если после общения с "другом" вы чувствуете себя хуже, чем прежде, это может быть признаком токсичной дружбы. У вас может испортиться настроение, появиться навязчивые или тревожные мысли, возникнуть раздражение и т. д.

Наблюдая эти признаки у себя, не игнорируйте их. От такой дружбы лучше отказаться, чтобы уберечь свое ментальное здоровье.

В дружбе вы - лидер

Любые отношения должны быть равноправными. Никто не должен брать на себя роль мамы, лидера или психотерапевта. Иначе неравенство будет выливаться в конфликты или искаженное восприятие дружбы.

Если чувствуете, что ваш друг или подруга определенным образом давит на вас, принимает единогласные решения и совершает другие нездоровые действия, скажите ему об этом. Не молчите о том, что вас беспокоит.

Если партнер не внимает вам, задумайтесь, стоит ли тратить на него свое время.

Вы все время конкурируете

Здоровая конкуренция - это всегда хорошо, однако не в построении отношений. Если вы или ваш товарищ пытаетесь все время соперничать друг с другом в разных сферах жизни, это не дружба.

В здоровых отношениях люди радуются успехам друг друга, поддерживают без ноты зависти и способствуют взаимному росту.

К вам не прислушиваются

Каждому из нас нужен человек, которому можно было бы рассказать о наболевшем и услышать совет. В такие моменты важно получать поддержку без всякого осуждения. Если в вашей дружбе такое явление присутствует, поздравляем это здоровые отношения!

Однако в случае если ваш друг или подруга вас перебивают, не слушают или вообще игнорируют, советуем задуматься, это именно тот человек, которому нужно изливать свою душу.

Вам не о чем говорить

Это не очевидное проявление токсической дружбы. Согласитесь, что какие-либо здоровые отношения должны наполнять их участников, а не забирать энергию и эмоции. Обратите внимание на ваше общение на встрече.

Если обсуждаете интересующие обоих темы, находите ответы на какие-то вопросы и испытываете восхищение от этой дружбы, это хорошие сигналы. Однако обсуждение людей за соседним столиком и постоянное вспоминание школьных времен - точно не лучшие темы для дискуссии.

Вы не можете сказать "нет"

Какой крепкой не была бы ваша дружба, вы все равно остаетесь индивидуальностями. Это означает, что в своей жизни вы самостоятельно принимаете все решения и имеете собственное пространство. Ваши друзья это понимают.

Если же происходит с точностью наоборот, и друг/подруга занимает слишком много места и времени в вашей жизни, не принимая отказов, избегайте таких товарищей.