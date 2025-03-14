Как отличить депрессию от обычной усталости? Если у вас есть эти 7 симптомов - немедленно идите к врачу

Что такое депрессия?

Депрессия - это не просто "переутомился" или "настроение плохое". Это состояние, которое меняет мировосприятие, забирает силу и искажает реальность.

Вот как понять, что речь уже не об обычной усталости:

Отдых не помогает

Вы можете спать 10 часов или ехать на выходные в горы, но ощущение истощения никуда не исчезает.

Потеря интереса к тому, что раньше радовало

"Когда уставший - можно не хотеть гулять или смотреть сериал. Но если даже самые любимые вещи больше не приносят радости, это тревожный сигнал", - объясняет эксперт.

Трудно даже подняться с кровати

Это не просто "лень" или "не хочу вставать на работу". Это ощущение, будто тело отягощено свинцом, даже самые простые вещи кажутся невероятным испытанием.

Самокритика становится безжалостной

"Если вы замечаете, что ваш внутренний голос звучит как суровая критика, которая постоянно повторяет: "Я ничтожество", "У меня ничего не получится", - это тревожный знак", - говорит коуч.

Физические симптомы

Депрессия - это не только об эмоциях. Она может проявляться через боль в теле, головную боль, проблемы с желудком или постоянную усталость без видимых причин.

Проблемы со сном и аппетитом

"Вы либо не можете заснуть, либо постоянно хотите спать. Еда становится безразличной или, наоборот, хочется съесть все, что есть в холодильнике", - добавляет специалист.

Ощущение пустоты и безнадежности

Когда кажется, что ничего не имеет смысла и в будущем выглядит сплошной темнотой - это не просто усталость.

"Если большинство из этих пунктов вам знакомы, и состояние остается более двух недель - стоит обратиться к специалисту. Депрессия - это не "капризы" и не "выдумки". Это серьезная вещь, которая требует внимания. А еще помните: вы не одни. И даже в самый темный период можно найти путь к свету", - резюмирует Виталий Курсик.

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