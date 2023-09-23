Как происходит реаблитация после ампутации: пошаговое объяснение

Восстановление после ампутации пошагово

Сначала все пациенты с ампутациями нуждаются в хирургическом вмешательстве. Если дополнительных осложнений нет, можно приступить к стадии восстановления.

Рубец медленно заживает. С культи - части конечности, остающейся после ампутации, травмы или обусловленной врожденными пороками развития - снимают швы. Для качественного восстановления следует следить за режимом дня и качественным питанием.

При этом постоянно должен находиться под наблюдением врачей.

После ампутации конечности обычно наблюдается выраженный отек культи и близлежащих тканей. Это вполне нормальная реакция организма на оперативное вмешательство. В этот период приступают к профилактике контрактур и проводят антиотечную терапию, которая дает результат через несколько недель.

Когда рубец зажил, можно приступать к протезной реабилитации с привлечением мультидисциплинарной команды специалистов. Этот процесс предполагает три важных компонента:

физические упражнения для сохранения амплитуды движений в суставах

проведение компрессионной терапии путем бинтования эластичным бинтом или с помощью компрессионного чулка

массаж рубца, гигиена культи и менеджмент фантомной боли

Правильная компрессия улучшает циркуляцию крови, снижает болевые ощущения и сокращает сроки адаптации культи к протезу. Параллельно происходит восстановление двигательных навыков ампутированной конечности. Это позволяет повысить компенсаторную приспособленность, возможности которой в основном определяются силой и выносливостью мышечной системы.

Список упражнений определяет мультидисциплинарная реабилитационная команда (МДРК). Она также контролирует процесс реабилитации и отслеживает эффективность вмешательств.

Во время допротезной реабилитации врач физической и реабилитационной медицины предоставляет пациенту исчерпывающую информацию обо всех изготовителях вспомогательных средств реабилитации. Выбор предприятия остается за пациентом.

После того как пациент решил, где будет протезироваться, начинается взаимодействие с протезистом: подбор конструкции изделия, обсуждение возможных комплектующих и т. д.

После изготовления протеза наступает этап протезной реабилитации и адаптации. МДРК учит пациента пользоваться изделием, помогает восстановить двигательную активность и привыкнуть к протезу. В результате есть эффективная реабилитация в комплексе с качественным протезированием, что позволяет вернуть пациента к привычной жизни.