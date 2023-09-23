Как происходит реаблитация после ампутации: пошаговое объяснение
В результате боевых действий и обстрелов РФ гражданской инфраструктуры в Украине растет количество людей с ампутациями конечностей. Несмотря на то, что потерянную конечность не восстановить, вернуть способность вести полноценную жизнь - можно. В этом процессе очень немаловажную роль играет правильная реабилитация.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Правительственный портал рассказывает, как должна происходить правильная реабилитация.
Восстановление после ампутации пошагово
Сначала все пациенты с ампутациями нуждаются в хирургическом вмешательстве. Если дополнительных осложнений нет, можно приступить к стадии восстановления.
Рубец медленно заживает. С культи - части конечности, остающейся после ампутации, травмы или обусловленной врожденными пороками развития - снимают швы. Для качественного восстановления следует следить за режимом дня и качественным питанием.
При этом постоянно должен находиться под наблюдением врачей.
После ампутации конечности обычно наблюдается выраженный отек культи и близлежащих тканей. Это вполне нормальная реакция организма на оперативное вмешательство. В этот период приступают к профилактике контрактур и проводят антиотечную терапию, которая дает результат через несколько недель.
Когда рубец зажил, можно приступать к протезной реабилитации с привлечением мультидисциплинарной команды специалистов. Этот процесс предполагает три важных компонента:
- физические упражнения для сохранения амплитуды движений в суставах
- проведение компрессионной терапии путем бинтования эластичным бинтом или с помощью компрессионного чулка
- массаж рубца, гигиена культи и менеджмент фантомной боли
Правильная компрессия улучшает циркуляцию крови, снижает болевые ощущения и сокращает сроки адаптации культи к протезу. Параллельно происходит восстановление двигательных навыков ампутированной конечности. Это позволяет повысить компенсаторную приспособленность, возможности которой в основном определяются силой и выносливостью мышечной системы.
Список упражнений определяет мультидисциплинарная реабилитационная команда (МДРК). Она также контролирует процесс реабилитации и отслеживает эффективность вмешательств.
Во время допротезной реабилитации врач физической и реабилитационной медицины предоставляет пациенту исчерпывающую информацию обо всех изготовителях вспомогательных средств реабилитации. Выбор предприятия остается за пациентом.
После того как пациент решил, где будет протезироваться, начинается взаимодействие с протезистом: подбор конструкции изделия, обсуждение возможных комплектующих и т. д.
После изготовления протеза наступает этап протезной реабилитации и адаптации. МДРК учит пациента пользоваться изделием, помогает восстановить двигательную активность и привыкнуть к протезу. В результате есть эффективная реабилитация в комплексе с качественным протезированием, что позволяет вернуть пациента к привычной жизни.
Раньше мы рассказывали, кто в Украине может бесплатно получить протез.
Читайте также о маленькой гимнастке Саше Паскале, которая после обстрела РФ потеряла ногу, но вернулась в большой спорт.