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Как выбрать сухофрукты без вреда здоровью: советы диетолога

Как выбрать сухофрукты (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Очень часто сухофрукты при изготовлении обрабатывают химическими веществами для привлекательного вида и защиты от насекомых. В результате возможны проблемы с микрофлорой кишечника. Однако есть действенные способы, как выбрать хорошие сухофрукты.

О том, как выбрать сухофрукты, чтобы не навредить здоровью, рассказала нутрициолог Мария Повница в своем Instagram.

Цвет

Слишком яркий цвет сухофруктов свидетельствует о химической обработке. Зато качественные сухофрукты очень часто выглядят непривлекательно, они темные и сморщенные.

Запах

У качественных сухофруктов должен быть естественный запах, не иначе. Продукт с резким запахом бензина или любым другим, лучше не брать.

Вид

Финики лучше взять с косточками, а изюм и чернослив с плодоножками. Таким образом, плоды сохраняют свои полезные свойства. Также важно обращать внимание на то, чтобы ягодки изюма между собой не слипались.

Упаковка

В магазине лучше брать сухофрукты в прозрачной упаковке, тогда можно сразу оценить цвет и блеск.

Польза сухофруктов

Сухофрукты считаются натуральным источником витаминов и микроэлементов в любое время года. Они содержат витамины А и группы B, высокую концентрацию глюкозы, фруктозы, клетчатку, магний, кальций. Такой химический состав делает их очень полезными для здоровья сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, помогает улучшить состояние ногтей, волос и костей, стимулирует работу кишечника.

Раньше объясняли, как выбрать действительно качественный и полезный хлеб.

Также читайте, как выбрать качественную и безвредную колбасу, не отходя от прилавка.

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