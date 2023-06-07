Как выбрать сухофрукты без вреда здоровью: советы диетолога

Цвет

Слишком яркий цвет сухофруктов свидетельствует о химической обработке. Зато качественные сухофрукты очень часто выглядят непривлекательно, они темные и сморщенные.

Запах

У качественных сухофруктов должен быть естественный запах, не иначе. Продукт с резким запахом бензина или любым другим, лучше не брать.

Вид

Финики лучше взять с косточками, а изюм и чернослив с плодоножками. Таким образом, плоды сохраняют свои полезные свойства. Также важно обращать внимание на то, чтобы ягодки изюма между собой не слипались.

Упаковка

В магазине лучше брать сухофрукты в прозрачной упаковке, тогда можно сразу оценить цвет и блеск.

Польза сухофруктов

Сухофрукты считаются натуральным источником витаминов и микроэлементов в любое время года. Они содержат витамины А и группы B, высокую концентрацию глюкозы, фруктозы, клетчатку, магний, кальций. Такой химический состав делает их очень полезными для здоровья сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, помогает улучшить состояние ногтей, волос и костей, стимулирует работу кишечника.