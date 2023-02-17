Как выбрать настоящие шоколадные конфеты, а не химическую смесь: советы нутрициолога

Почему конфеты часто запрещают есть

Врач рассказывает, что объяснение этому просто: большое количество сахара и отсутствие питательных веществ. Однако это не значит, что сахар - это "белая смерть".

В ВОЗ рекомендуют ограничивать количество потребленного сахара для взрослых и детей 10 граммами в день. Следующее ограничение может составлять до 25 граммов в день, что примерно равно шести ложкам сахара.

Эти рекомендации являются выводами многих исследований, которые показывали, что избыточное количество сахара в рационе приводит к излишнему весу, развитию кариеса и общему состоянию здоровья всего организма.

Ученые Гарвардского университета обнаружили, что сахар имеет определенную связь с риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

"Ваша печень метаболизирует сахар, так же как алкоголь, и превращает пищевые углеводы в жиры. Таким образом это может привести к накоплению жира, который может превратиться в жировую болезнь печени. Она способствует развитию диабета, что повышает сердечные заболевания", - говорит один из исследователей.

Однако исключать шоколадные сладости из рациона не стоит, особенно если вы их любите. Потому что рано или поздно вы сорветесь и съедите их слишком много. Так что лучше употреблять конфеты при желании и соблюдать норме.

На что обращать внимание при выборе сладкого

Трансжиры

Это разновидность ненасыщенных жиров, которые часто отмечают на упаковке как "частично гидрогенизированные растительные жиры". Иногда производители их не обозначают вообще никак.

Эксперт пишет, что трансжиры не несут большого ущерба в умеренных количествах. Однако даже так их лучше избегать.

Сиропы, фруктоза, патока

Прежде всего следует сказать, что эти ингредиенты абсолютно нормальные, но слишком сладкие. По словам нутрициолога, в ее практике были случаи, когда эти вещества влияли на вкусовые рецепторы ребенка. Тогда даже сахар казался ему пресным.

В качестве вывода врач объясняет, что дело не в составе сладкого, а в его количестве в вашем рационе.