Как выбрать сладкие мандарины без косточек? Эти подсказки помогут не купить кислятину

Мандарины - фрукты с высоким содержанием витамина С, который, как сильный антиоксидант, защищает клетки и ткани от вредного воздействия свободных радикалов. Эти фрукты также имеют низкий гликемический индекс и могут способствовать снижению веса. Однако стоит знать, что их вкус зависит от сорта, страны происхождения и содержания фруктового сока.

Как выбрать сладкие мандарины без косточек - рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia .

Как выбрать сладкие мандарины без косточек

Цвет кожуры

Главным критерием выбора сладких мандаринов является цвет их кожуры. Сладкие мандарины должны быть очень насыщенного оранжевого цвета. Желтые, зеленые или светло-оранжевые мандарины могут быть незрелыми и иметь терпкий вкус.

Толщина кожуры

Выбирая мандарины, обращайте внимание на толщину и твердость кожуры. Кожура, которая мягкая и слегка выступает над плодом, свидетельствует о сочности и сладком вкусе. Стоит помнить, что оно не может быть слишком жидким и липким, поскольку это может означать небольшое количество фруктового сока и терпкий вкус.

Место после веточки

Перед покупкой мандаринов также стоит проверить цвет пятна, оставленного от веточки, поскольку оно отражает время, прошедшее с момента сбора плода. Если это место коричневое, деревянистое и твердое, это означает, что плод хранился очень долго после сбора.

Обращайте внимание на страну происхождения мандарин (фото: freepik.com)

Такой мандарин может горчить, а в мякоти может отсутствовать значительное количество сока. Сладкие мандарины обычно имеют белое и мягкое пятно на ветке.

Запах цедры

Кожура и листья мандаринов содержат лимонен, эфирное масло, которое придает им характерный аромат. Спелые мандарины имеют интенсивный цитрусовый аромат. Кожура старых или кислых фруктов обычно не имеет запаха.

Размер плода

Выбирая мандарины, следует также учитывать их размер. Большие и овальные мандарины обычно кислые. Самые сладкие мандарины небольшого размера (клементины). Также стоит помнить, что сладкие мандарины должны быть относительно тяжелыми. Если мандарин светлый, это может означать небольшое количество фруктового сока и менее интенсивный вкус.

Происхождение

Мандарины, выращенные в Турции, имеют довольно терпкий вкус и большое количество косточек (тип танжело), а мандарины из Марокко и Испании очень сочные, сладкие и почти без косточек.