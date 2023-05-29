Как выбрать действительно качественный и полезный хлеб: диетолог раскрыла секреты

На что нужно обратить внимание

Помол муки

Он стоит в составе на первом месте, поэтому его трудно не заметить. Наиболее грубые виды помола производят из цельного зерна, без очистки муки от оболочки зернышка.

К этому же необходимо обращать внимание на сорт муки, из которой готовили хлеб.

Обойная и обдирная - наиболее полезные сорта муки по составу минералов и витаминов, которые мелют из цельного зерна.

Мука второго, первого и высшего сортов не столь полезна, как цельнозерновая, поскольку содержит больше крахмала, меньше клетчатки и минералов.

Как выбирать хлеб (фото: instagram.com/dr.lakusta)

Наличие сахаров

В хлеб могут добавлять для усиления вкуса глюкозо-фруктозные сиропы, яблочное пюре, солод.

В составе БЖУ всегда написано сколько сахаров будет. Их может быть от 1 и более (у сладких видов хлеба - 13 г сахара)

Диетолог отмечает, что нет смысла выбирать хлеб по надписям на упаковке, например, "цельнозерновой", "полезный" и т.д. Ведь вся самая главная информация расположена на задней части в составе.

Как выбирать хлеб (фото: instagram.com/dr.lakusta)

По мнению врача, одним из лучших видов хлеба является тот, который содержит самый маленький перечень в составе.