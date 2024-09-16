Как выбрать качественную вареную колбасу, чтобы не навредить здоровью: нутрициолог рассказала правду

Что нужно знать о колбасе

Эксперт сообщила, что на самом деле колбасы с идеальным составом на прилавках украинских магазинов нет, потому что во всех есть добавка нитрит натрия Е250 (краситель).

Он не очень вреден, но все-таки лучшим будет покупать продукт без него.

Как выбрать качественную вареную колбасу