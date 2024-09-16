Как выбрать качественную вареную колбасу, чтобы не навредить здоровью: нутрициолог рассказала правду

Вареная колбаса - это вид колбасных изделий, приготовленных из мясного фарша, в который добавляют шпиг, соль, пряности и другие ингредиенты. Многие украинцы любят этот продукт и не собираются от него отказываться.

Как выбрать качественный товар, чтобы не навредить здоровью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост доказательного нутрициолога Людмилу Матюшинец в Instagram.

Что нужно знать о колбасе Эксперт сообщила, что на самом деле колбасы с идеальным составом на прилавках украинских магазинов нет, потому что во всех есть добавка нитрит натрия Е250 (краситель). Он не очень вреден, но все-таки лучшим будет покупать продукт без него. Как выбрать качественную вареную колбасу Обращайте в первую очередь внимание на состав. Ищите колбасу с минимум 70% мяса. Избегайте субпродуктов и искусственных добавок, таких как крахмал и соя.

Обращайте внимание на цвет. Натуральная колбаса бледно-розовая, а не ярко-розовая или красная.

Смотрите также текстуру. Она должна быть плотной, упругой, без лишней мягкости или жидкости на срезе.

Срок годности – очень важный. Если он слишком длинный – это признак, что в колбасе много консервантов.

Обратите внимание на запах. Он должен быть легким, мясным, без резких химических нот.

Помните, что качественная колбаса не может быть очень дешевой, настоящее мясо стоит дорого.

Ориентируйся на ДСТУ, а не ТУ. Технические условия менее жесткие, чем государственные стандарты (ДСТУ), и могут разрешать использование более дешевых ингредиентов. ДСТУ 4436 Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доказовий Нутриціолог Експерт зі схуднення (@liuda_matishynets)