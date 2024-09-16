Как выбрать качественную вареную колбасу, чтобы не навредить здоровью: нутрициолог рассказала правду
Вареная колбаса - это вид колбасных изделий, приготовленных из мясного фарша, в который добавляют шпиг, соль, пряности и другие ингредиенты. Многие украинцы любят этот продукт и не собираются от него отказываться.
Как выбрать качественный товар, чтобы не навредить здоровью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост доказательного нутрициолога Людмилу Матюшинец в Instagram.
Что нужно знать о колбасе
Эксперт сообщила, что на самом деле колбасы с идеальным составом на прилавках украинских магазинов нет, потому что во всех есть добавка нитрит натрия Е250 (краситель).
Он не очень вреден, но все-таки лучшим будет покупать продукт без него.
Как выбрать качественную вареную колбасу
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Обращайте в первую очередь внимание на состав. Ищите колбасу с минимум 70% мяса. Избегайте субпродуктов и искусственных добавок, таких как крахмал и соя.
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Обращайте внимание на цвет. Натуральная колбаса бледно-розовая, а не ярко-розовая или красная.
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Смотрите также текстуру. Она должна быть плотной, упругой, без лишней мягкости или жидкости на срезе.
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Срок годности – очень важный. Если он слишком длинный – это признак, что в колбасе много консервантов.
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Обратите внимание на запах. Он должен быть легким, мясным, без резких химических нот.
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Помните, что качественная колбаса не может быть очень дешевой, настоящее мясо стоит дорого.
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Ориентируйся на ДСТУ, а не ТУ. Технические условия менее жесткие, чем государственные стандарты (ДСТУ), и могут разрешать использование более дешевых ингредиентов. ДСТУ 4436
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