Как выбрать качественные и полезные макароны: советы нутрициолога

Состав продукта

По словам нутрициолога, очень важно, из какой из муки изготовлены макароны. От этого зависит пищевая ценность макаронных изделий и то, что получим в результате их употребления - пользу или лишние килограммы.

На самом деле в составе продукта должно быть всего два ингредиента - мука из твердых сортов пшеницы цельнозерновая (обойная) и вода.

Лучше не выбирать макароны, в составе которых мука пшеничная высшего/первого/второго сорта.

Однако можно брать продукт на этикетке которого написано "мука из твердых сортов пшеницы", "семола/крупка" (похожая на манку), "мука из твердых сортов пшеницы цельнозерновая" или "мука из твердых сортов пшеницы второго помола".

Питательная ценность

Количество белка на 100 г макарон должно быть не менее 11 грамм. На самом деле, чем больше белка в макаронах, тем лучше.

Внешний вид продукта

Очень часто на макаронах есть точечки. Если вкрапления темные или темно-желтые, значит макароны качественные, если белого цвета, то это может свидетельствовать об использовании некачественной муки или нарушении технологического процесса.

На ощупь макароны должны быть гладкими, но допускается незначительная шероховатость.

Также продукт должен быть целостным, подразумевается, что макароны не должны быть поломанными, в противном случае этот продукт некачественный.