Как выбрать идеальную коляску для младенца: инструкция от педиатра

Как выбрать коляску для новорожденного

"Это достаточно частый вопрос родителей на консультации, ведь ассортимент колясок очень велик. Помните, что коляски отличаются не только цветом и формой, а в первую очередь - техническим оснащением и материалом", - говорит педиатр Екатерина Шабельник.

Коляски делятся на:

универсальные

трансформеры

колыбель

прогулочные

Врач советует при выборе коляски для младенцев в первую очередь учитывать общие признаки. А именно:

погодные условия страны, где будет находиться малыш

состояние дорожного покрытия

необходимую комплектацию (2 в 1, 3 в 1 с автокреслом)

размер входной двери и лифта

финансовую возможность семьи

Какими должны быть технические характеристики коляски

Сейчас на рынке есть много производителей колясок, все они имеют разные технические характеристики. Педиатр советует выбирать коляску по следующим признакам:

качественная подвеска и амортизация, обеспечивающая плавную ходу

колыбель литая или каркасная жорсткая

большие пневматические колеса, 4-колесные более стойкие

небольшой вес

маневренность

ручка, что перебрасывается

съемная колыбель с системой быстрого крепления к шасси

глубокий капюшон коляски с вентиляционным отсеком

тканевые части из экологически полиэфира (водонепроницаемая, имеет отличную теплоизоляцию, устойчива к возгоранию и техническим повреждениям, прекрасно защищает от солнечных лучей, длительная эксплуатация)

пятиточечные ремни безопасности (для прогулочного блока)

"Не отказывайтесь, если друзья или родственники предлагают подарить уже подержанную коляску. Главное провести химчистку и стирку мягких деталей", - говорит Шабельник.

Также она добавляет, что некоторые малыши не любят прогулок в коляске. Поэтому не стоит тратить семейный бюджет на самые дорогие модели.

"Не стоит накрывать коляски фатой, пеленкой или пледом, особенно в жару. Это крайне опасно! В закрытой коляске температура намного выше, чем "за бортом", что несет риск перегрева. Ребенок должен получать максимальное количество свежего воздуха для безопасной прогулки", - объясняет врач.