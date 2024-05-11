Как выбрать идеальную коляску для младенца: инструкция от педиатра

Коляска для младенца должна быть надежной, устойчивой и обязательно выполненной из безопасных материалов. Также важно, чтобы она не была тяжелой, ведь маме нередко придется его поднимать по лестнице.
О том, как выбрать идеальную коляску для ребенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Lamalu clinic в Instagram.
"Это достаточно частый вопрос родителей на консультации, ведь ассортимент колясок очень велик. Помните, что коляски отличаются не только цветом и формой, а в первую очередь - техническим оснащением и материалом", - говорит педиатр Екатерина Шабельник.
Коляски делятся на:
Врач советует при выборе коляски для младенцев в первую очередь учитывать общие признаки. А именно:
Сейчас на рынке есть много производителей колясок, все они имеют разные технические характеристики. Педиатр советует выбирать коляску по следующим признакам:
"Не отказывайтесь, если друзья или родственники предлагают подарить уже подержанную коляску. Главное провести химчистку и стирку мягких деталей", - говорит Шабельник.
Также она добавляет, что некоторые малыши не любят прогулок в коляске. Поэтому не стоит тратить семейный бюджет на самые дорогие модели.
"Не стоит накрывать коляски фатой, пеленкой или пледом, особенно в жару. Это крайне опасно! В закрытой коляске температура намного выше, чем "за бортом", что несет риск перегрева. Ребенок должен получать максимальное количество свежего воздуха для безопасной прогулки", - объясняет врач.
Раньше мы писали о том, как нельзя держать младенца.
Читайте также о том, можно ли младенцев носить в слингах.