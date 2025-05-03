Как выбрать безопасную клинику пластической хирургии и не переплатить: главные правила

Современные технологии позволяют достичь впечатляющих результатов в пластической хирургии. Однако комфорт и безопасное восстановление зависят от правильного выбора клиники.
Пластический хирург Дмитрий Слоссер в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал, как выбрать клинику для проведения операции.
По словам эксперта, важно глубже исследовать рынок и чаще всего - это интересоваться рекомендациями других пациентов, знакомых и тому подобное.
"Реклама не всегда может соответствовать уровню оказываемой медицинской помощи. То есть здесь очень трудно ориентироваться и себя полностью защитить от тех моментов, которые могут возникнуть, даже за границей", - рассказывает он.
Дмитрий Слоссер вспоминает, что многие пациенты возвращаются к нему из-за границы именно для проведения операций.
"Все за медициной возвращаются в Украину. И после пластических операций, в частности. То есть они поняли, что уровень нашей медицины настолько высок, что мы можем дать фору европейцам очень легко", - делится он.
Стоимость одной и той же операции может значительно отличаться в разных клиниках и складывается из разных факторов: опыт хирурга, его образование, вопрос безопасности и так далее.
"Конечно, можно сделать операцию в небольшой клинике, которая имеет опыт. Но они, возможно, не смогут обеспечить полный цикл защиты пациента с точки зрения, какие материалы использовались, какие протоколы и т. д.", - отмечает Слоссер.
Фактически клиника инвестирует в безопасность пациента, используя правильные сертифицированные материалы и привлекая хирургов с наибольшим опытом в нужной сфере медицины. Это в свою очередь безусловно влияет на цену.
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