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Как выбрать безопасную клинику пластической хирургии и не переплатить: главные правила

Украина, Суббота 03 мая 2025 11:35
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Как выбрать безопасную клинику пластической хирургии и не переплатить: главные правила Как выбрать клинику пластической хирургии (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Современные технологии позволяют достичь впечатляющих результатов в пластической хирургии. Однако комфорт и безопасное восстановление зависят от правильного выбора клиники.

Пластический хирург Дмитрий Слоссер в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал, как выбрать клинику для проведения операции.

Совет, который работает лучше всего

По словам эксперта, важно глубже исследовать рынок и чаще всего - это интересоваться рекомендациями других пациентов, знакомых и тому подобное.

"Реклама не всегда может соответствовать уровню оказываемой медицинской помощи. То есть здесь очень трудно ориентироваться и себя полностью защитить от тех моментов, которые могут возникнуть, даже за границей", - рассказывает он.

Дмитрий Слоссер вспоминает, что многие пациенты возвращаются к нему из-за границы именно для проведения операций.

"Все за медициной возвращаются в Украину. И после пластических операций, в частности. То есть они поняли, что уровень нашей медицины настолько высок, что мы можем дать фору европейцам очень легко", - делится он.

Цена как фактор выбора

Стоимость одной и той же операции может значительно отличаться в разных клиниках и складывается из разных факторов: опыт хирурга, его образование, вопрос безопасности и так далее.

"Конечно, можно сделать операцию в небольшой клинике, которая имеет опыт. Но они, возможно, не смогут обеспечить полный цикл защиты пациента с точки зрения, какие материалы использовались, какие протоколы и т. д.", - отмечает Слоссер.

Фактически клиника инвестирует в безопасность пациента, используя правильные сертифицированные материалы и привлекая хирургов с наибольшим опытом в нужной сфере медицины. Это в свою очередь безусловно влияет на цену.

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