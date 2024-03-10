Как избежать споров между родственниками из-за раздела выплаты после гибели военного: советы юриста

Как избежать ссор по разделению выплаты после гибели военного

"Военные нередко задают вопрос о том, как правильно составить документ, чтобы заранее укротить родственников, чтобы не было драк за одноразовую помощь в случае того, если военный не вернется живым", - говорит адвокат Мария Левченко.

Она подчеркивает, что во избежание ссор между родственниками и для того, чтобы выполнить волю военного, заработал законопроект 9226. Им закреплено, что военный имеет возможность написать лично документ и выразить свою волю, каким образом должен произойти раздел выплаты между родственниками в случае его гибели.

Как написать личное распоряжение

"Это должна быть произвольная форма, то есть там нет образца. Это личное распоряжение может заверить как нотариус, так и ваш командир. Затем его передают в ТЦК, а если военный служит в СБУ, то в соответствующие спецорганы, и дальше, когда наступает время этого распоряжения, его выполнять обязаны", - говорит адвокат.

Какие нюансы нужно учесть

Левченко добавляет, что есть некоторые исключения. Даже если в личном распоряжении не указываются малолетние или несовершеннолетние дети, вдова или вдовец, находившиеся на содержании военного, или нетрудоспособные родители военного, то они все равно получат 50% от той части выплат, если бы не было такого распоряжения.

Что будет, если не написать личное распоряжение

"В противном случае, если не будет такого личного распоряжения, будет действовать обычное распределение таких выплат. Кстати, этим законопроектом закреплено нововведение, что имеют право на получение выплаты дети, рожденные не только при жизни военного, но и после его смерти", - говорит адвокат.

Если такого распоряжения не будет, то ТЦК имеет право делить выплату за гибель военного между ближайшими родственниками. Добавим, что в этот перечень родственников входят: родители погибшего, одна из супругов, дети до 18 лет и лица, которых удерживал погибший.