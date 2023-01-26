Как украинцам с астмой бесплатно и без очередей получить лекарство: инструкция

Бронхиальная астма - это распространенное хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей легких. Типичные симптомы включают хрипы, кашель, сжатие в груди и одышку. У больных астмой часто возникает осложненное дыхание.
Как можно бесплатно и без длинных очередей получить лекарства против заболевания - узнайте в материале Styler.
Лекарство при бронхиальной астме и хронических болезнях нижних дыхательных путей включено в программу "Доступные лекарства". Украинцы с этим диагнозами могут получить необходимые препараты бесплатно или с небольшой доплатой.
Чтобы начать получать лекарства бесплатно, нужно:
Стоимость, которую вы доплатите за препарат, выплатит НСЗУ.
Это можно сделать через:
Важно: для того чтобы найти аптеки с помощью чат-бота, необходимо указать ему свое текущее местоположение. Это безопасно, поскольку бот не собирает и не передает ваши данные.
Раньше мы рассказывали, как бесплатно найти инсулин в Украине.
Читайте также, какие лекарства совершенно не лечат, а только выкачивают деньги.