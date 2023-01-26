Как украинцам с астмой бесплатно и без очередей получить лекарство: инструкция

Как получить лекарство

Лекарство при бронхиальной астме и хронических болезнях нижних дыхательных путей включено в программу "Доступные лекарства". Украинцы с этим диагнозами могут получить необходимые препараты бесплатно или с небольшой доплатой.

Чтобы начать получать лекарства бесплатно, нужно:

Обратиться к врачу первичной медицинской помощи. Декларация на время военного положения не обязательна. Специалист выпишет вам рецепт, который будет действовать в течение 30 дней. С рецептом можно обратиться в любую аптеку, вне зависимости от места регистрации. Главное условие - наличие договора с НСЗУ. На таких аптеках обычно есть наклейка "Доступное лекарство". По выданному рецепту вам предложат имеющиеся препараты. Кроме того, провизор сообщит, какой препарат полностью безвозмездный, а за который нужно доплатить.

Стоимость, которую вы доплатите за препарат, выплатит НСЗУ.

Как найти ближайшую аптеку с договором

Это можно сделать через:

чат-бот "Спроси Гриця"

контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77

дашборд на сайте НСЗУ. В меню берите ваш населенный пункт и нужное направление программы

Важно: для того чтобы найти аптеки с помощью чат-бота, необходимо указать ему свое текущее местоположение. Это безопасно, поскольку бот не собирает и не передает ваши данные.