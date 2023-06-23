Как в Украине купить оружие легально во время войны: цены, правила и запреты

В Украине с 23 июня 2023 года заработал Единый реестр оружия. Это упростит процесс получения лицензии и поможет правоохранителям в расследовании преступлений, совершаемых с оружием.
О том, как легально купить оружие во время войны, какие на него цены и кому не выдадут лицензию, рассказываем в материале Styler.
Подать документы можно через "Единое окно гражданина" или непосредственно в магазине по продаже оружия.
Чтобы подать документы через "Единое окно гражданина" необходимо:
Чтобы подать документы на оружие в магазине необходимо:
Отметим, что кроме лицензии на право владения оружием еще есть лицензия на право свободного ношения с собой. Чтобы получить вторую, нужно обратиться в отделение полиции.
Украинцы смогут купить с последующей регистрацией следующие виды оружия:
При этом подчеркнем, что в Украине на сегодняшний день свободное ношение на улице оружия запрещено. В частности, запрещено короткоствольное огнестрельное оружие (пистолеты и револьверы), трофейное оружие, переработанное оружие, взрывчатые вещества и гранаты. Оружие, подстроенное под выстрелы очередями, тоже находится вне закона.
Отметим, что 70% опрошенных украинцев поддерживают право на свободное ношение оружия.
Приобрести оружие может не каждый украинец. Сейчас действуют следующие ограничения:
Законодательством предусмотрено девять случаев, в которых полиция не имеет права выдавать документы на покупку и хранение оружия:
Цены зависят от ряда факторов - вида оружия и его параметров, производителя. В частности, двухствольные ружья можно купить от 21 тыс. грн, помповые ружья от 9 тыс. грн, пневматические пистолеты от 2,8 тыс. грн, пневматические винтовки от 4,6 тыс. грн.
Ранее мы рассказывали о том, какое оружие самое эффективное против рашистов по словам военного из Вооруженных Сил Украины.