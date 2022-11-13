Как не надо лечить ОРВИ: семейный врач вдребезги разнесла популярные методы

Острые респираторные вирусные инфекции, они же ОРВИ, многие привыкли лечить "проверенными" народными способами: парить ноги, капать в нос алоэ, лук и другую гадость, или принимать антибиотики "для профилактики".
Но такие способы не только не работают, а могут еще и навредить, уверена семейный врач Алина Волковская.
Они, напротив, улучшают условия для проникновения вирусов в организм, из-за нарушения движения ресничек и пересушивания слизистой носа, являющихся "входными воротами" для вирусной инфекции.
Насморк не вылечит, а ожог слизистой носа сделает.
Вирусы живут в клетке, поэтому все "народные полоскалки" только нарушают собственную микрофлору ротовой полости и никак на них не влияют.
Могут спровоцировать ожог дыхательных путей и не только, вызвать отек и ухудшить состояние.
Эфирные масла, пары спирта могут спровоцировать ларингоспазм.
Спирт – это дополнительная интоксикация для организма, для детей – может быть смертельной.
Горчичники и картофель могут вызвать ожог.
Никакого эффекта, это отвлекающая терапия, которая может привести к ожогам.
Главное – правильные параметры воздуха (температура 18-20 градусов, влажность 40-70%) и комфортная одежда.
Если температура тела нормализовалась и на улице хорошая погода, можно идти на прогулку, если есть желание.
Не профилактируют осложнения, не лечат ОРВИ, для их назначения есть четкие показания.
Вакцинация бережет здоровье, защищая от тяжелых осложнений и значительно экономит деньги на лечение.
Об анальгине, димедроле, аспирине (потому что могут вызвать тяжелые осложнения), но-шпе (бездействует, потому что нет показаний для снижения для снижения температуры) - стоит забыть.
А вот о парацетамоле и ибупрофене - запомнить.
Также мы писали, что врач назвала фуфломицины от простуды, ОРВИ и гриппа.
Кроме того врач рассказал всю правду об "опустившемся кашле".