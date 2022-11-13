Как не надо лечить ОРВИ: семейный врач вдребезги разнесла популярные методы

Какие методы от ОРВИ не работают, не работали и не будут работать?

Оксолиновая мазь, вазелин в нос, чтобы не заболеть

Они, напротив, улучшают условия для проникновения вирусов в организм, из-за нарушения движения ресничек и пересушивания слизистой носа, являющихся "входными воротами" для вирусной инфекции.

Сок алоэ лука, чеснок от насморка

Насморк не вылечит, а ожог слизистой носа сделает.

Полоскать горло фурацилином, раствором йода, перекисью водорода.

Вирусы живут в клетке, поэтому все "народные полоскалки" только нарушают собственную микрофлору ротовой полости и никак на них не влияют.

Ингаляции над кастрюлей с картофелем и отваром трав

Могут спровоцировать ожог дыхательных путей и не только, вызвать отек и ухудшить состояние.

Натирание грудной клетки мазями, водкой, горчичники, компрессы с картофелем

Эфирные масла, пары спирта могут спровоцировать ларингоспазм.

Спирт – это дополнительная интоксикация для организма, для детей – может быть смертельной.

Горчичники и картофель могут вызвать ожог.

Парение ног

Никакого эффекта, это отвлекающая терапия, которая может привести к ожогам.

Укутаться, чтобы пропотеть, не открывать окна и не купаться

Главное – правильные параметры воздуха (температура 18-20 градусов, влажность 40-70%) и комфортная одежда.

Не гулять, пока не поправишься

Если температура тела нормализовалась и на улице хорошая погода, можно идти на прогулку, если есть желание.

Антибиотики на 3-й день температуры и для профилактики

Не профилактируют осложнения, не лечат ОРВИ, для их назначения есть четкие показания.

Лучше переболеть, чем вакцинироваться от гриппа

Вакцинация бережет здоровье, защищая от тяжелых осложнений и значительно экономит деньги на лечение.

Чудо-пилюли

Об анальгине, димедроле, аспирине (потому что могут вызвать тяжелые осложнения), но-шпе (бездействует, потому что нет показаний для снижения для снижения температуры) - стоит забыть.

А вот о парацетамоле и ибупрофене - запомнить.